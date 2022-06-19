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На фронте погиб командир батальона "Карпатская Сечь" Олег Куцин

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 16:39
На фронте погиб командир батальона Карпатская Сечь Олег Куцин
Олег Куцин, фото с Facebook Тягнибока

На востоке Украины погиб основатель и многолетний руководитель "Легиона Свободы", командир батальона "Карпатская Сечь" (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ) Олег Куцин "Кум".

Источник: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, председатель партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок

Дословно Марцинкив: "На восточном фронте погиб один из самых мощных командиров – Олег Куцин. Основатель и многолетний руководитель "Легиона Свободы", командир батальона "Карпатская Сечь" (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ), его знали как настоящего воина, уважали как командующего и хорошего человека с несокрушимым характером".

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Детали: Тягнибок сообщил, что Куцин погиб на Изюмском направлении.

Темы: войнаВооруженные силы
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