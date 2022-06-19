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Болгарія почала отримувати газ із Азербайджану на заміну російському

"Європейська правда"Неділя, 19 червня 2022, 17:15

У Болгарію прибула перша партія азербайджанського газу через трубопровід Греція-Болгарія (IGB).

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на  BNR.

Поставки азербайджанського газу стали особливо важливими після відмови РФ постачати свій газ до Болгарії. Нагадаємо, Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких "Газпром" припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.

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Як повідомляється, постачання газу до  кінця червня буде проводитися у тестовому режимі. А вже із початку липня азербайджанський газ повністю змінить російський.

Для цього IGB з'єднають із Трансадріатичним газопроводом, грецькою Національною газовою системою, а в майбутньому – також і з LNG-терміналом  у грецькому місті Олександруполіс.

Початкова потужність газопроводу становить 3 млрд. кубометрів на рік з потенціалом розширення до 5 млрд. кубометрів.

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Через це у болгарському уряді стверджують, що Болгарія ніколи більше не буде вести переговори з російським енергетичним гігантом "Газпром".

Теми: БолгаріягазРосія
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