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Болгария начала получать газ из Азербайджана взамен российскому

"Европейская правда"Воскресенье, 19 июня 2022, 17:15

В Болгарию прибыла первая партия азербайджанского газа через трубопровод Греция-Болгария (IGB).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR.

 Поставки азербайджанского газа стали особенно важны после отказа РФ поставлять свой газ в Болгарию. Напомним, Болгария и Польша были первыми двумя странами ЕС, в которые "Газпром" прекратил поставки газа 27 апреля после того, как они отказались платить в рублях. 

Как сообщается, поставки газа до конца июня будут проводиться в тестовом режиме. А уже с начала июля азербайджанский газ полностью сменит российский. 

Для этого IGB соединят с Трансадриатическим газопроводом, греческой Национальной газовой системой, а в будущем – также и с LNG-терминалом в греческом городе Александруполис. 

Начальная мощность газопровода составляет 3 млрд кубометров в год с потенциалом расширения до 5 млрд кубометров. 

Поэтому в болгарском правительстве утверждают, что Болгария никогда больше не будет вести переговоры с российским энергетическим гигантом "Газпром".

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Темы: БолгариягазРосcия
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