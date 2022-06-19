Рада схвалила вихід України ще з низки угод в рамках СНД

Верховна Рада ухвалила в цілому низку урядових законопроєктів щодо виходу України з угод у рамках Співдружності Незалежних Держав.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Деталі: Зокрема, ВР підтримала законопроєкт про вихід з угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку (№0093). "За" проголосували 305 народних депутатів.

Згадана угода визначає домовленості щодо співробітництва країн – учасниць СНД у сфері розвитку систем стільникового рухомого зв’язку, удосконалення міждержавного ринку послуг та послідовної реалізації угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв’язку від 9 жовтня 1992 року.

"За період, що минув з часу підписання угоди, вона не набрала для України практичної реалізації. Співпраця та будь-які контакти із виконавчими органами СНД з питань її реалізації з об’єктивних причин не відбуваються", - зазначив Мельничук.

Також Рада схвалила законопроєкт про вихід з угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах – учасницях СНД (№0103). "За" проголосували 309 народних депутатів.

"Протягом останніх 10 років Україна не використовувала біопрепарати та інші засоби захисту тварин Резерву, який розташовано на території Російської Федерації. На цей час закупівля ветеринарних препаратів виробництва різних країн світу здійснюється через систему державних закупівель "Prozorro", за умови їх державної реєстрації в Україні", - написав Мельничук.

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Крім того, ухвалено закон про вихід з протоколу про внесення поправок до угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок (№0141). "За" проголосували 309 народних депутатів.

"Виконання зобов’язань Українською стороною за угодою, зокрема пересилання офіційної кореспонденції через м. Москва, несе загрозу національним інтересам України, оскільки не ґарантує цілковитого збереження офіційної кореспонденції, яка надсилається главам держав, урядів, органам влади та управління держав-учасниць угоди (у тому числі з грифами обмеження доступу)", - повідомив представник уряду в Раді.

Також ухвалено закон про вихід з угоди про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах – учасницях СНД (№0147). "За" проголосували 307 народних депутатів.

Угодою передбачаються положення щодо сприяння встановленню і розвиткові ділових контактів між суб’єктами малого підприємництва держав – учасниць СНД.

Крім того, Верховна Рада прийняла проєкт закону про припинення дії угоди між урядом України та урядом РФ про науково-технічне співробітництво (№0149). "За" проголосували 305 народних депутатів.

"Припинення дії угоди обумовлене безпрецедентним проявом відкритої, збройної, широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України та порушенням зі сторони Російської Федерації принципів міжнародного публічного права та чинних міжнародних зобов’язань", - зазначив Мельничук.

Що передувало: Верховна Рада 22 травня ухвалила 4 проєкти законів про денонсацію угод з СНД: йдеться, зокрема, про угоди про спільний аграрний ринок та про уникнення подвійного оподаткування.