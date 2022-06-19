Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада одобрила выход Украины еще из ряда соглашений в рамках СНГ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 17:20
Верховная Рада, Getty Images

Верховная Рада приняла в целом ряд правительственных законопроектов о выходе Украины из соглашений в рамках Содружества Независимых Государств.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Детали: В частности, ВР поддержала законопроект о выходе из соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи (№0093). За проголосовали 305 народных депутатов.

Данное соглашение определяет договоренности о сотрудничестве стран – участниц СНГ в сфере развития систем сотовой подвижной связи, усовершенствования межгосударственного рынка услуг и последовательной реализации соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи от 9 октября 1992 года.

"За период, прошедший с момента подписания соглашения, оно не набрало для Украины практической реализации. Сотрудничество и какие-либо контакты с исполнительными органами СНГ по вопросам его реализации по объективным причинам не проходят", - отметил Мельничук.

Также Рада одобрила законопроект о выходе из соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах – участниках СНГ (№0103). За проголосовали 309 народных депутатов.

"В последние 10 лет Украина не использовала биопрепараты и другие средства защиты животных Резерва, который расположен на территории Российской Федерации. В настоящее время закупка ветеринарных препаратов производства разных стран мира осуществляется через систему государственных закупок "Prozorro", при условии их государственной регистрации в Украине", - написал Мельничук.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, принят закон о выходе из протокола о внесении поправок в соглашение о Межправительственной фельдъегерской связи (№0141). За проголосовали 309 народных депутатов.

"Выполнение обязательств Украинской стороной по соглашению, в частности, пересылка официальной корреспонденции через г. Москва, несет угрозу национальным интересам Украины, поскольку не гарантирует полного сохранения официальной корреспонденции, которая направляется главам государств, правительств, органам власти и управления государств-участников соглашения (в том числе с грифами ограничения доступа)", - сообщил представитель правительства в Раде.

Также принят закон о выходе из соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах – участниках СНГ (№0147). За проголосовали 307 народных депутатов.

Соглашением предусматриваются положения о содействии установлению и развитию деловых контактов между субъектами малого предпринимательства государств – участников СНГ.

Кроме того, Верховная Рада приняла проект закона о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством РФ о научно-техническом сотрудничестве (№0149). За проголосовали 305 народных депутатов.

"Прекращение действия соглашения обусловлено беспрецедентным проявлением открытой, вооруженной, широкомасштабной агрессии Российской Федерации против Украины и нарушением со стороны Российской Федерации принципов международного публичного права и действующих международных обязательств", - отметил Мельничук.

Что предшествовало: Верховная Рада 22 мая приняла 4 проекта законов о денонсации соглашений с СНГ: речь идет, в частности, о соглашениях об общем аграрном рынке и об избежании двойного налогообложения.

Темы: Верховная РадаСНГРосcия
Главное сегодня

Россия препятствует своим вооруженным силам в войне в Украине – ISW

Польша давно находится "под прицелом России" – спецслужбы

Воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу россиян и их опорный пункт

Зеленский: Начинается историческая неделя, ожидаем усиления вражеской активности

Украинское правительство ведет переговоры с МакДональдсом, чтобы возобновить работу ресторанов

Экс-премьер Британии рассказал, как Путин читал ему досье в Москве и посадил на низкий стул

Все новости...
Верховная Рада
Верховная Рада призвала страны ЕС предоставить Украине статус кандидата
В Украину прибыла комиссия ООН по расследованию преступлений РФ
Часть нардепов - в командировках по Европе: Корниенко объяснил почему
Последние новости
07:00
Бусик поднялся в небо на 7 метров – боец Маси Найем рассказал, как был ранен
06:15
УЗ назначила эвакуационный поезд из Покровска во Львов
05:16
Посол сообщил, когда Болгария сможет получать азербайджанский газ в полном объеме
04:17
Парламентские выборы во Франции: Макрон потерял свое большинство
03:31
Россия препятствует своим вооруженным силам в войне в Украине – ISW
02:36
Враг пополнил состав корабельной группировки в Черном море – ОК "Юг"
01:55
На юге ВСУ уничтожили 28 оккупантов и вражескую военную технику
01:25
фото, видеоВо Львове горела церковь УПЦ МП
00:48
Польша давно находится "под прицелом России" – спецслужбы
00:12
Восток: ВСУ уничтожили 14 оккупантов, вражеские тягачи и САУ
Все новости...