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Верховна Рада закликала країни ЄС надати Україні статус кандидата

"Європейська правда"Неділя, 19 червня 2022, 17:20
фото: getty images

На пленарному засіданні 19 червня Верховна Рада схвалила звернення до держав-членів Європейського Союзу та інституцій ЄС щодо підтримки надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт Верховної Ради, за постанову №7471 проголосувало 301 народний депутат при відсутності таких, що проголосували проти чи утрималися.

"Верховна Рада України звертається до національних парламентів, урядів держав-членів та інституцій ЄС і закликає: підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи шляхом надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС під час Європейської Ради 23-24 червня 2022 року відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз",- говориться у заяві.

Українські депутати також закликали європейські країни "продовжити стояти пліч-о-пліч з українським народом у його боротьбі як за власний суверенітет та відновлення територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах…,  продовжити надавати максимально можливу економічну та фінансову підтримку Україні…, нарощувати військову допомогу як на національному рівні, так й у рамках Європейського фонду миру на основі скоординованої оцінки потреб, узгодженої з українською владою для посилення протиповітряної, протитанкової та протикорабельної оборони, а також захисне спорядження та захищене обладнання для зв'язку".

"Україна вдячна ЄС та країнам членам ЄС за політичну, фінансову, військову, гуманітарну підтримку та високо цінує її. Водночас просить не послаблювати допомогу Україні допоки вся територія України не буде повністю звільнена, а держава-агресор не буде переможеною та покараною",- говориться у заяві.

Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз.

Остаточне рішення про надання Україні такого статусу буде прийнято 23-24 червня під час засідання Європейської ради.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про умови надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, читайте у статті Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус

Теми: євроінтеграціяЄСВерховна Рада
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