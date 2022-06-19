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Верховная Рада призвала страны ЕС предоставить Украине статус кандидата

"Европейская правда"Воскресенье, 19 июня 2022, 17:20
Верховная Рада призвала страны ЕС предоставить Украине статус кандидата
фото: getty images

На пленарном заседании 19 июня Верховная Рада одобрила обращение к государствам-членам Европейского Союза и институтам Европейского Союза о поддержке предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Верховной рады, за постановление №7471 проголосовало 301 народных депутат при отсутствии проголосовавших против или удерживавшихся.

"Верховная Рада Украины обращается к национальным парламентам, правительствам государств-членов и институтам ЕС и призывает: поддержать стремление Украины по признанию ее европейской перспективы путем предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС во время Европейского Совета 23-24 июня 2022 года в соответствии с статьи 49 Договора о Европейском Союзе", - говорится в заявлении.

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Украинские депутаты также призвали европейские страны "продолжить стоять бок о бок с украинским народом в его борьбе как за собственный суверенитет и восстановление территориальной целостности в международно признанных границах…, продолжить оказывать максимально возможную экономическую и финансовую поддержку Украине…, наращивать военную помощь как на национальном уровне, так и в рамках Европейского фонда мира на основе скоординированной оценки потребностей, согласованной с украинскими властями для усиления противовоздушной, противотанковой и противокорабельной обороны, а также защитное снаряжение и защищенное оборудование для связи".

"Украина благодарна ЕС и странам членам ЕС за политическую, финансовую, военную, гуманитарную поддержку и высоко ценит ее. В то же время просит не ослаблять помощь Украине, пока вся территория Украины не будет полностью освобождена, а государство-агрессор не будет побежденным и наказанным",- говорится в заявлении.

Напомним, 17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

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Окончательное решение о предоставлении Украине такого статуса будет принято 23-24 июня на заседании Европейского совета.

Подробнее об условиях предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, читайте в статье Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы ЕС не отменил ее новый статус

Темы: евроинтеграцияЕСВерховная Рада
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