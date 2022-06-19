Скільки витрачають ядерні держави на утримання цієї зброї на рік - звіт

На ядерну зброю у 2021 році, під час глобальної пандемії COVІD-19, дев’ять ядерних держав витратили $82,4 млрд , що ніяк не стримало російське вторгнення в Україну, навпаки привело світ у ядерну пастку однієї країни.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на звіт Global Nuclear Weapons Spending 2021 Міжнародної кампанії за скасування ядерної зброї

Дослівно документ: "Дев’ять ядерних держав витратили $82,4 млрд на свою ядерну зброю у 2021 році під час глобальної пандемії, зростання загроз глобальній продовольчій безпеці та лише за місяці до того, як Росія почала збирати війська на кордоні з Україною. Це означає збільшення (витрат - ред.) з урахуванням інфляції на $6,5 млрд з 2020 року".

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Деталі: На першому місці за витратами - США з $44,2 млрд, на другому - Китай ($11,7 млрд), на третьому - Росія ($8,6 млрд), на четвертому - Велика Британія ($6,8 млрд) та п’ятому - Франція ($5,9 млрд).

Індія, Ізраїль, Пакистан також витратили понад мільярд на свої арсенали, тоді як Північна Корея витратила 642 мільйони доларів.

"Ці витрати жодним чином не сприяли стримуванню російського вторгнення в Україну. Натомість десятирічна неспроможність домагатися ефективного роззброєння привела світ у ядерну пастку однієї країни… Витрати на ядерну зброю – це насильство, яке коштує життя", - йдеться також у звіті.

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Після перегляду тисяч контрактів, річних звітів і розкриття інформації лобі, звіт показує, що десяток компаній отримали 30,2 млрд доларів нових контрактів на роботи, пов’язані з ядерною зброєю.

Потім ці компанії повернулися і витратили 117 млн доларів на лобіювання тих, хто приймає рішення, щоб витратити більше грошей на оборону. Вони також витратили до 10 млн доларів на фінансування більшості великих аналітичних центрів, які досліджують і пишуть про політичні рішення щодо ядерної зброї.

Нагадаємо: З 24 лютого 2022 року Україна дає відсіч повномасштабній агресії, яку розпочала проти нашої країни Російська Федерація. У Москві також неодноразово погрожували застосувати ядерну зброю, розповсюджували неправдиву інформацію про нібито розробку в Україні ядерної зброї та продовжують поширювати інші фейки на цю тематику.