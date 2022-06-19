Сколько тратят ядерные государства на содержание этого оружия в год - отчет

На ядерное оружие в 2021 году, во время глобальной пандемии COVID-19, девять ядерных государств потратили $82,4 млрд, что никак не сдержало российское вторжение в Украину, наоборот привело мир в ядерную ловушку одной страны.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на отчет Global Nuclear Weapons Spending 2021, Международной кампании за отмену ядерного оружия

Дословно документ: "Девять ядерных государств потратили $82,4 млрд на свое ядерное оружие в 2021 году во время глобальной пандемии, рост угроз глобальной продовольственной безопасности и всего за месяцы до того, как Россия начала собирать войска на границе с Украиной. Это значит увеличение (расходов – ред.) с учетом инфляции на $6,5 млрд с 2020 года".

Детали: На первом месте по расходам – США с $44,2 млрд, на втором – Китай ($11,7 млрд), на третьем – Россия ($8,6 млрд), на четвертом – Великобритания ($6,8 млрд) и п. - Франция ($5,9 млрд).

Индия, Израиль, Пакистан также потратили более миллиарда на свои арсеналы, тогда как Северная Корея потратила 642 миллиона долларов.

"Эти расходы никоим образом не способствовали сдерживанию российского вторжения в Украину. В то же время десятилетняя неспособность добиваться эффективного разоружения привела мир в ядерную ловушку одной страны… Расходы на ядерное оружие – это насилие, которое стоит на жизнь", - говорится также в отчете.

После пересмотра тысяч контрактов, годовых отчетов и раскрытия информации лобби отчет показывает, что десяток компаний получили 30,2 млрд долларов новых контрактов на работы, связанные с ядерным оружием.

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Затем эти компании вернулись и потратили 117 млн ​​долларов на лоббирование тех, кто принимает решение, чтобы потратить больше денег на оборону. Они также потратили до 10 млн долларов на финансирование большинства крупных аналитических центров, исследующих и пишущих о политических решениях по ядерному оружию.

Напомним: С 24 февраля 2022 Украина дает отпор полномасштабной агрессии, развернутой ​​против нашей страны Российской Федерацией. В Москве также неоднократно угрожали применить ядерное оружие, распространяли ложную информацию о якобы разработке в Украине ядерного оружия и продолжают распространять другие фейки на эту тематику.