За президентку Словаччини готові віддати голоси менше половини виборців

У випадку, якщо чинна президентка Словаччини Зузана Чапутова буде вдруге балотуватися на цю посаду, вона може розраховувати на голоси 46% словаків.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktuality, про це свідчить опитування агентства Focus, проведене для телеканалу Markíza.

Опитування присвячене до третьої річниці інавгурації Зузани Чапутової. Наступні вибори мають пройти у 2024 році.

При цьому Чапутова ще не прийняла рішення про свою участь у нових виборах.

Втім, як свідчать результати опитування, 15% словаків вважають її безумовно своїм кандидатом. Ще 31% респондентів заявляють, що можуть віддати за неї свої голоси.

Разом це складає 46% - це рівно стільки, скільки словаків, які заявляють, що за жодних обставин не будуть голосувати за Чапутову. Ще 8% словаків поки не визначилися.

Цікавим є розріз за партійними симпатіями. Очікувано, що кандидатуру Чапутової підтримують виборці близької до неї партії "Прогресивна Словаччина". Натомість її такої підтримують виборці партії OĽaNO - попри те, що лідер цієї партії Ігор Матович конфліктує з президенткою.

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Натомість проти кандидатури Чапутової виступають виборці партії SaS – і це при тому, що це єдина партія, яка заявила про готовність підтримати чинного президента на наступних виборах.

Нагадаємо, що Зузана Чапутова не лише підтримує вступ України до ЄС, але й разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою планувала турне по країнам-скептикам, щоб агітувати їх підтримати Київ.