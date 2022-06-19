Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За президентку Словаччини готові віддати голоси менше половини виборців

"Європейська правда"Неділя, 19 червня 2022, 18:13

У випадку, якщо чинна президентка Словаччини Зузана Чапутова буде вдруге балотуватися на цю посаду, вона може розраховувати на голоси 46% словаків.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktuality, про це свідчить опитування агентства Focus, проведене для телеканалу Markíza.

Опитування присвячене до третьої річниці інавгурації Зузани Чапутової. Наступні вибори мають пройти у 2024 році.

Реклама:

При цьому Чапутова ще не прийняла рішення про свою участь у нових виборах.

Втім, як свідчать результати опитування, 15% словаків вважають її безумовно своїм кандидатом. Ще 31% респондентів заявляють, що можуть віддати за неї свої голоси.

Разом це складає 46% - це рівно стільки, скільки словаків, які заявляють, що за жодних обставин не будуть голосувати за Чапутову. Ще 8% словаків поки не визначилися.

ВІДЕО ДНЯ

Цікавим є розріз за партійними симпатіями. Очікувано, що кандидатуру Чапутової підтримують виборці близької до неї партії "Прогресивна Словаччина". Натомість її такої підтримують виборці партії OĽaNO  - попри те, що лідер цієї партії Ігор Матович конфліктує з президенткою.

Натомість проти кандидатури Чапутової виступають виборці партії SaS – і це при тому, що це єдина партія, яка заявила про готовність підтримати чинного президента на наступних виборах.

Нагадаємо, що Зузана Чапутова не лише підтримує вступ України до ЄС, але й разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою планувала турне по країнам-скептикам, щоб агітувати їх підтримати Київ.

Теми: Словаччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Словаччина
"Нова пошта" анонсувала відкриття відділення в Словаччині
Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною зранку не працював: проблеми зі світлом
Розкрадання мільйонів на закупівлі ПЛР-тестів: зі Словаччини екстрадували підозрюваного
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: