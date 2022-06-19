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За президента Словакии готовы отдать голоса менее половины избирателей

"Европейская правда"Воскресенье, 19 июня 2022, 18:13

В случае, если действующая президент Словакии Зузана Чапутова будет вторично баллотироваться на эту должность, она может рассчитывать на голоса 46% словаков.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality, об этом свидетельствует опрос агентства Focus, проведенный для телеканала Markíza.

Опрос посвящен третьей годовщине инаугурации Зузаны Чапутовой. Следующие выборы должны пройти в 2024 году.

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При этом Чапутова еще не приняла решения о своем участии в новых выборах.

Впрочем, как свидетельствуют результаты опроса, 15% словаков считают его, безусловно, своим кандидатом. Еще 31% респондентов заявляют, что могут отдать свои голоса за нее.

Итого это составляет 46% - это ровно столько, сколько словаков, заявляющих, что ни при каких обстоятельствах не будут голосовать за Чапутову. Еще 8% словаков пока не определились.

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Интересен разрез по партийным симпатиям. Ожидается, что кандидатуру Чапутовой поддерживают избиратели близкой к ней партии "Прогрессивная Словакия". А ее поддерживают избиратели партии OĽaNO - несмотря на то, что лидер этой партии Игорь Матович конфликтует с президентшей.

Вместо этого против кандидатуры Чапутовой выступают избиратели партии SaS – и это при том, что это единственная партия, заявившая о готовности поддержать действующего президента на следующих выборах.

Напомним, что Зузана Чапутова не только поддерживает вступление Украины в ЕС, но вместе с президентом Польши Анджеем Дудой планировала турне по странам-скептикам, чтобы агитировать их поддержать Киев.

Темы: Словакия
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