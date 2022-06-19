Через сходження вантажних вагонів змінився розклад поїздів з Дніпра й Кременчука
Через сходження вантажних вагонів у Черкаській області "Укрзалізниця" змінила розклад пасажирських поїздів, які рухаються за маршрутами до Дніпра й Кременчука.
Джерело: telegram-канал "Укрзалізниці"
Дослівно: "Час затримки поїзда №731 Дніпро — Київ становитиме 90 хвилин, поїзда №41 Дніпро — Львів — 30 хвилин.
Приносимо вибачення за ці незручності та просимо пасажирів слідкувати за наступними оновленнями по затримках поїздів — це завжди зручно робити через портал uz-vezemo.com. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб відновити стандартний маршрут і графік".
Деталі: Сходження двох вантажних вагоныв сталося на ділянці між станціями "Райгород" і "Кам'янка" в Черкаській області.
Спершу повідомляли, що час затримки поїздів становитиме 5 годин. Крім того, повідомляли, що рух поїздів буде організовано через станцію "Помічна", але наразі рух відновлять через Кам'янку.
Також змінили розклад кількох приміських поїздів.
- Поїзд № 6505 Знам’янка-Шевченка обмежили 19 червня до станції "Кам’янка".
- № 6508 Цвіткове — Знам'янка буде курсувати у сполученні Цвіткове — Шевченка і Косарі-Знам'янка з відправкою останнього о 18:12.
- № 6507 Знам'янка — Цвіткове зі Знам'янки о 17:12 до ст.Косарі, а Шевченка — Цвіткове о 20:30.
- № 6510 Цвіткове — Знам'янка відправкою о 18:21 до ст. Шевченка о 19:31.