Через сходження вантажних вагонів змінився розклад поїздів з Дніпра й Кременчука

Через сходження вантажних вагонів у Черкаській області "Укрзалізниця" змінила розклад пасажирських поїздів, які рухаються за маршрутами до Дніпра й Кременчука.

Джерело: telegram-канал "Укрзалізниці"

Дослівно: "Час затримки поїзда №731 Дніпро — Київ становитиме 90 хвилин, поїзда №41 Дніпро — Львів — 30 хвилин.

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Приносимо вибачення за ці незручності та просимо пасажирів слідкувати за наступними оновленнями по затримках поїздів — це завжди зручно робити через портал uz-vezemo.com. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб відновити стандартний маршрут і графік".

Деталі: Сходження двох вантажних вагоныв сталося на ділянці між станціями "Райгород" і "Кам'янка" в Черкаській області.

Спершу повідомляли, що час затримки поїздів становитиме 5 годин. Крім того, повідомляли, що рух поїздів буде організовано через станцію "Помічна", але наразі рух відновлять через Кам'янку.

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Також змінили розклад кількох приміських поїздів.