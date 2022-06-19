Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через сходження вантажних вагонів змінився розклад поїздів з Дніпра й Кременчука

Денис КарловськийНеділя, 19 червня 2022, 18:14
Через сходження вантажних вагонів змінився розклад поїздів з Дніпра й Кременчука
фото ілюстративне: пресслужба "укрзалізниці"

Через сходження вантажних вагонів у Черкаській області "Укрзалізниця" змінила розклад пасажирських поїздів, які рухаються за маршрутами до Дніпра й Кременчука.

Джерело: telegram-канал "Укрзалізниці"

Дослівно: "Час затримки поїзда №731 Дніпро — Київ становитиме 90 хвилин, поїзда №41 Дніпро — Львів — 30 хвилин.

Реклама:

Приносимо вибачення за ці незручності та просимо пасажирів слідкувати за наступними оновленнями по затримках поїздів — це завжди зручно робити через портал uz-vezemo.com. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб відновити стандартний маршрут і графік". 

Деталі: Сходження двох вантажних вагоныв сталося на ділянці між станціями "Райгород" і "Кам'янка" в Черкаській області.

Спершу повідомляли, що час затримки поїздів становитиме 5 годин. Крім того, повідомляли, що рух поїздів буде організовано через станцію "Помічна", але наразі рух відновлять через Кам'янку.

ВІДЕО ДНЯ

Також змінили розклад кількох приміських поїздів.

  • Поїзд № 6505 Знам’янка-Шевченка обмежили 19 червня до станції "Кам’янка".
  • № 6508 Цвіткове — Знам'янка буде курсувати у сполученні Цвіткове — Шевченка і Косарі-Знам'янка з відправкою останнього о 18:12.
  • № 6507 Знам'янка — Цвіткове зі Знам'янки о 17:12 до ст.Косарі, а Шевченка — Цвіткове о 20:30.
  • № 6510 Цвіткове — Знам'янка відправкою о 18:21 до ст. Шевченка о 19:31.

Теми: Укрзалізницянадзвичайна подіязалізницяДніпро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ призначила керівників для польської "дочки" та представництва за кордоном
УЗ призначила додаткові поїзди з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова
Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали остаточно
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: