Из-за схождения грузовых вагонов изменилось расписание поездов из Днепра и Кременчуга
Из-за схождения грузовых вагонов в Черкасской области "Укрзалізниця" изменила расписание пассажирских поездов, следующих по маршрутам в Днепр и Кременчуг.
Источник: telegram-канал "Укрзалізниці"
Дословно: "Время задержки поезда №731 Днепр – Киев составит 90 минут, поезда №41 Днепр – Львов – 30 минут.
Извиняемся за эти неудобства и просим пассажиров следить за последующими обновлениями по задержкам поездов – это всегда удобно делать через портал uz-vezemo.com. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы восстановить стандартный маршрут и график.
Детали: Схождение двух грузовых вагонов произошло на прогоне между станциями "Райгород" и "Каменка" в Черкасской области.
Сначала сообщалось, что время задержки поездов составит 5 часов. Кроме того, сообщали, что движение поездов будет организовано через станцию "Помична", но в настоящее время движение будет восстановлено через Каменку.
Также изменили расписание нескольких пригородных поездов.
- Поезд №6505 Знаменка-Шевченко ограничили 19 июня до станции "Каменка".
- №6508 Цветково — Знаменка будет курсировать в сообщении Цветково — Шевченко и Косари-Знаменка с отправкой последнего в 18:12.
- № 6507 Знаменка — Цветково из Знаменки в 17:12 до ст. Косари, а Шевченко — Цветково в 20:30.
№ 6510 Цветково — Знаменка отправкой в 18:21 ст. Шевченко в 19.31.