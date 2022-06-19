Из-за схождения грузовых вагонов изменилось расписание поездов из Днепра и Кременчуга

Из-за схождения грузовых вагонов в Черкасской области "Укрзалізниця" изменила расписание пассажирских поездов, следующих по маршрутам в Днепр и Кременчуг.

Источник: telegram-канал "Укрзалізниці"

Дословно: "Время задержки поезда №731 Днепр – Киев составит 90 минут, поезда №41 Днепр – Львов – 30 минут.

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Извиняемся за эти неудобства и просим пассажиров следить за последующими обновлениями по задержкам поездов – это всегда удобно делать через портал uz-vezemo.com. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы восстановить стандартный маршрут и график.

Детали: Схождение двух грузовых вагонов произошло на прогоне между станциями "Райгород" и "Каменка" в Черкасской области.

Сначала сообщалось, что время задержки поездов составит 5 часов. Кроме того, сообщали, что движение поездов будет организовано через станцию "Помична", но в настоящее время движение будет восстановлено через Каменку.

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Также изменили расписание нескольких пригородных поездов.