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Из-за схождения грузовых вагонов изменилось расписание поездов из Днепра и Кременчуга

Денис КарловскийВоскресенье, 19 июня 2022, 18:14
фото иллюстративное: пресс-служба "укрзалізниці"

Из-за схождения грузовых вагонов в Черкасской области "Укрзалізниця" изменила расписание пассажирских поездов, следующих по маршрутам в Днепр и Кременчуг.

Источник: telegram-канал "Укрзалізниці"

Дословно: "Время задержки поезда №731 Днепр – Киев составит 90 минут, поезда №41 Днепр – Львов – 30 минут.

Извиняемся за эти неудобства и просим пассажиров следить за последующими обновлениями по задержкам поездов – это всегда удобно делать через портал uz-vezemo.com. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы восстановить стандартный маршрут и график.

Детали: Схождение двух грузовых вагонов произошло на прогоне между станциями "Райгород" и "Каменка" в Черкасской области.

Сначала сообщалось, что время задержки поездов составит 5 часов. Кроме того, сообщали, что движение поездов будет организовано через станцию "Помична", но в настоящее время движение будет восстановлено через Каменку.

Также изменили расписание нескольких пригородных поездов.

ВИДЕО ДНЯ
  • Поезд №6505 Знаменка-Шевченко ограничили 19 июня до станции "Каменка".
  • №6508 Цветково — Знаменка будет курсировать в сообщении Цветково — Шевченко и Косари-Знаменка с отправкой последнего в 18:12.
  • № 6507 Знаменка — Цветково из Знаменки в 17:12 до ст. Косари, а Шевченко — Цветково в 20:30.
    № 6510 Цветково — Знаменка отправкой в ​​18:21 ст. Шевченко в 19.31.

Темы: Укрзализныцячрезвычайное происшествиежелезная дорогаДнепр
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