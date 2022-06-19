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Експрем’єр Британії розповів, як Путін читав йому досьє в Москві та посадив на нижчий стілець

Денис КарловськийНеділя, 19 червня 2022, 19:22
Експрем’єр Британії розповів, як Путін читав йому досьє в Москві та посадив на нижчий стілець
гордон браун у кремлі перед розмовою з путіном 11 лютого 2006 рік. фото: getty images

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ґордон Браун розповів, що під час його візиту як міністра фінансів до Москви в 2006 році російський президент Володимир Путін читав йому вголос досьє спецслужб.

Джерело: інтерв’ю Брауна для британського видання The Daily Telegraph

Пряма мова Брауна: "Я вперше зустрів Путіна 2006 року, коли я був Канцлером казначейства (офіційна назва посади міністра фінансів у кабінеті Її Величності – УП).

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Мене посадили на дуже низький стілець так, щоби я дивився на нього знизу догори. Без сумнівів, він досить низький чоловік і носить на ногах ці підвищені підбори.

От він витягає ці папери з досьє, і почав мені вголос читати все, що там було записано, так ніби він намагався справити враження, що знає про мене більше, ніж я сам. Тож, коли дехто каже нібито Путін змінився і став більш агресивним лише зараз, то я можу вам сказати, що він був агресивний ще тоді й погрожував мені.

Ні, в мене не було жодних ілюзій стосовно Путіна". 

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Деталі: Браун додав, що Путін розуміє лише грубу силу й поважає її. Будь-які спроби компромісів він сприймає як слабкість. Колишній прем’єр Британії каже, що в характері Путіна не триматися жодних принципів заради досягнення цілі.

Ця зустріч Брауна відбулася за кілька місяців до отруєння росіянами ексаґента ФСБ Олександра Литвиненка в Лондоні. Браун каже, що, попри ретельно підібрані заяви британських правоохоронців, що "Путін, радше за все, особисто ухвалив проведення цієї операції", Браун вже тоді розумів, що російський президент буде продовжувати такі операції. Через 12 років – у 2018 році – російські спецагенти Головного розвідувального управління міністерства оборони отруїли родину Скрипалів у Солсбері.

Експрем’єр каже, що слабка реакція Заходу на анексію Крима підштовхула Путіна продовжувати свої агресивні наміри по всьому світу, не лише в Україні, але й у Сирії.

Довідково: Браун обіймав посаду прем’єр-міністра Великої Британії з 2007 по 2010 року, очолюючи уряд лейбористів. Він був змушений подати у відставку через політичні наслідки економічної кризи 2008 року.

Лейбористські уряди Тоні Блера й Ґордона Брауна, які правили в 1997-2010 роках, підтримували політику нормалізації відносин з Російською Федерацією. Зокрема, міністерство внутрішніх справ Британії тоді розробило юридичний механізм для полегшеного отримання посвідки на проживання для мільярдерів, які готові проінвестувати в британську економіку – так звані "золоті візи". Саме в часи правління Блера й Брауна такі російські олігархи, на кшталт Романа Абрамовича, змогли придбати нерухомість у Лондоні, футбольні клуби й крамниці тощо.

Що було раніше: Браун спільно із ще одним експрем’єром Джоном Мейджором у березні закликали міжнародних юристів розробити спеціальний трибунал для засудження Путіна й російських високопосадовців за вторгнення в Україну й воєнні злочини.

Теми: ПутінВелика БританіяФСБкурйоз
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