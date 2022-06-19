Экс-премьер Британии рассказал, как Путин читал ему досье в Москве и посадил на низкий стул

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун рассказал, что во время его визита в качестве министра финансов в Москву в 2006 году российский президент Владимир Путин читал ему вслух досье спецслужб.

Источник: интервью Брауна для британского издания The Daily Telegraph

Прямая речь Брауна: "Я впервые встретился лично с Путином в 2006 году, когда я был Канцлером казначейства (официальное название должности министра финансов в кабинете Ее Величества – УП).

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Меня усадили на очень низкий стул так, чтобы я смотрел на него снизу вверх. Без сомнений, он достаточно низкий мужчина и носит на ногах эти повышенные каблуки.

Вот он вытаскивает эти бумаги из досье, и начал мне вслух читать все, что там было записано, словно он пытался произвести впечатление, что знает обо мне больше, чем я сам. Поэтому, когда некоторые говорят, что Путин изменился и стал более агрессивным только сейчас, то я могу вам сказать, что он был агрессивен еще тогда и угрожал мне.

Нет, у меня не было никаких иллюзий по отношению к Путину".

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Детали: Браун добавил, что Путин понимает только грубую силу и уважает ее. Любые попытки компромиссов он воспринимает как слабость. Бывший премьер Британии говорит, что в характере Путина не придерживаться никаких принципов ради достижения определенной цели.

Эта встреча Брауна состоялась за несколько месяцев до отравления россиянами экс-агента ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. Браун говорит, что, несмотря на тщательно подобранные заявления британских правоохранителей, что "Путин, скорее всего, лично принял проведение этой операции", Браун уже тогда понимал, что российский президент будет продолжать такие операции. Через 12 лет – в 2018 году – российские спецагенты Главного разведывательного управления министерства обороны отравили семью Скрипалей в Солсбери.

Экс-премьер утверждает, что слабая реакция Запада на аннексию Крыма подтолкнула Путина продолжать свои агрессивные намерения по всему миру, не только в Украине, но и в Сирии.

Справка: Браун занимал должность премьер-министра Великобритании с 2007 по 2010 год, возглавляя правительство лейбористов. Он был вынужден подать в отставку из-за политических последствий экономического кризиса 2008 года.

Лейбористские правительства Тони Блэра и Гордона Брауна, правившие в 1997-2010 годах, поддерживали политику нормализации отношений с Российской Федерацией. В частности, министерство внутренних дел Британии тогда разработало юридический механизм для облегченного получения вида на жительство для миллиардеров, готовых проинвестировать в британскую экономику – так называемые "золотые визы". Именно во времена правления Блэра и Брауна такие российские олигархи, как Роман Абрамович, смогли приобрести недвижимость в Лондоне, футбольные клубы и магазины.

Что было раньше: Браун совместно с еще одним экс-премьером Джоном Мейджором в марте призвали международных юристов разработать специальный трибунал для осуждения Путина и российских чиновников за вторжение в Украину и военные преступления.