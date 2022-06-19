Молдова остаточно заборонила російський телеконтент

Президент Молдови Майя Санду підписала закон про боротьбу з дезінформацією та пропагандою, який забороняє трансляцію у Молдові російських новин, інформаційно-аналітичних програм та фільмів військового змісту.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NewsMaker, заборона набуде чинності наступного тижня, ймовірно - 24 червня.

Наразі трансляція новин та передач політичного чи військового характеру з країн, які не ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення, заборонені за рішенням комісії надзвичайних ситуацій.

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Фактично, ця заборона стосується телеконтенту, виробленого у РФ, що не приховують і автори цієї ініціативи.

З набуттям чинності законом ретрансляцію цих передач повністю заборонять, навіть після закінчення надзвичайного стану в країні.

Новий закон також передбачає – ліцензія телеканалів може бути призупинена на термін до 7 днів.

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Втім, заборона не буде поширюватися на "розважальні передачі, у яких немає мілітаристського змісту". Також, незалежно від їхнього походження, заборонено трансляцію передач та фільмів, які виправдовують військову агресію, заперечують військові злочини та злочини проти людяності, або містять заклики до ненависті.

Відповідний законопроект було прийнято у другому читанні 2 червня. За нього проголосували 54 депутати від правлячої партії "Дія та солідарність" (PAS).