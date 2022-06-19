Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Молдова окончательно запретила российский телеконтент

"Европейская правда"Воскресенье, 19 июня 2022, 19:28

Президент Молдовы Майя Санду подписала закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой, запрещающий трансляцию в Молдове российских новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, запрет вступит в силу на следующей неделе, предположительно - 24 июня.

В настоящее время трансляция новостей и передач политического или военного характера из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении, запрещена по решению комиссии чрезвычайных ситуаций.

Реклама:

Фактически, этот запрет касается телеконтента, производимого в РФ, которые не скрывают и авторы этой инициативы.

Со вступлением в силу закона ретрансляцию этих передач полностью запретят даже после окончания чрезвычайного положения в стране.

Новый закон также предусматривает – лицензия телеканалов может быть приостановлена ​​сроком до 7 дней.

ВИДЕО ДНЯ

Впрочем, запрет не будет распространяться на развлекательные передачи, в которых нет милитаристского содержания. Также, независимо от их происхождения, запрещена трансляция передач и фильмов, которые оправдывают военную агрессию, отрицают военные преступления и преступления против человечности или содержат призывы к ненависти.

Соответствующий законопроект был принят во втором чтении 2 июня. За него проголосовали 54 депутата от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

Темы: МолдоваРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Молдова
Блинкен поблагодарил Молдову за поддержку Украины
У Лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил
Делегация правительства Молдовы приедет в Киев на День независимости
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: