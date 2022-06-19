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Молдова окончательно запретила российский телеконтент

"Европейская правда"Воскресенье, 19 июня 2022, 19:28

Президент Молдовы Майя Санду подписала закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой, запрещающий трансляцию в Молдове российских новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, запрет вступит в силу на следующей неделе, предположительно - 24 июня.

В настоящее время трансляция новостей и передач политического или военного характера из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении, запрещена по решению комиссии чрезвычайных ситуаций.

Фактически, этот запрет касается телеконтента, производимого в РФ, которые не скрывают и авторы этой инициативы.

Со вступлением в силу закона ретрансляцию этих передач полностью запретят даже после окончания чрезвычайного положения в стране.

Новый закон также предусматривает – лицензия телеканалов может быть приостановлена ​​сроком до 7 дней.

Впрочем, запрет не будет распространяться на развлекательные передачи, в которых нет милитаристского содержания. Также, независимо от их происхождения, запрещена трансляция передач и фильмов, которые оправдывают военную агрессию, отрицают военные преступления и преступления против человечности или содержат призывы к ненависти.

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Соответствующий законопроект был принят во втором чтении 2 июня. За него проголосовали 54 депутата от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

Темы: МолдоваРосcия
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