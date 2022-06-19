Миколаївщина: росіяни вдарили по Очакову, є загиблий і поранені
Неділя, 19 червня 2022, 19:49
Внаслідок ракетного удару РФ по Очакову Миколаївської області у неділю одна цивільна особа загинула, ще двох поранено.
Джерело: Суспільне з посиланням на оперативне командування "Південь"
Дослівно: "Вдень ворожою авіацією нанесено ракетний удар по Очакову.
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Рашисти намагалися зруйнувати портову інфраструктуру, разом з тим влучили і у приватний сектор, пошкодивши кілька будівель, поранивши 2 і вбивши 1 цивільну особу. Інформація по загальних втратах і руйнуваннях уточнюється".