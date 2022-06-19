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Миколаївщина: росіяни вдарили по Очакову, є загиблий і поранені

Катерина ТищенкоНеділя, 19 червня 2022, 19:49
Миколаївщина: росіяни вдарили по Очакову, є загиблий і поранені
Очаків Миколаївської області

Внаслідок ракетного удару РФ по Очакову Миколаївської області у неділю одна цивільна особа загинула, ще двох поранено.

Джерело: Суспільне з посиланням на оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Вдень ворожою авіацією нанесено ракетний удар по Очакову.

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Рашисти намагалися зруйнувати портову інфраструктуру, разом з тим влучили і у приватний сектор, пошкодивши кілька будівель, поранивши 2 і вбивши 1 цивільну особу. Інформація по загальних втратах і руйнуваннях уточнюється".

Теми: Миколаївська областьвійна
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