Николаевщина: россияне ударили по Очакову, есть погибший и раненые

В результате ракетного удара РФ по Очакову Николаевской области в воскресенье одно гражданское лицо погибло, еще двое ранены.

Источник: Суспільне со ссылкой на оперативное командование "Юг"

Дословно: "Днем вражеской авиацией нанесен ракетный удар по Очакову.

Рашисты пытались разрушить портовую инфраструктуру, вместе с тем попали и в частный сектор, повредив несколько зданий, ранив 2 и убив 1 гражданское лицо. Информация по общим потерям и разрушениям уточняется".