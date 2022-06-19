Через лісову пожежу під Берліном проведено масову евакуацію

Через сильну пожежу у Німеччині було евакуйовано близько 700 людей з містечка поблизу Берліна.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Berlin Spectator, пожежа, викликана сильною спекою, вже охопила майже 100 гектарів під столицею Німеччини.

Мова йде про місто Тройенбрітцен, що в регіоні Бранденбург. Всього в цьому місті проживає біля 8 тис жителів.

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Наразі евакуйовано жителів трьох районів – загалом біля 700 осіб.

Пожежа, що спалахнула в п’ятницю ввечері, спустошує, за даними місцевих ЗМІ, близько ста гектарів у цьому лісистому та сільському регіоні.

" Ми просимо всіх жителів покинути свої домівки.. це не навчання ", – повідомили у міській мерії у Twitter жителям мікрорайону. Наразі аварійне житло організоване у будівлі міської ратуші.

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Особливо сильний вітер прискорює поширення вогню та ускладнює роботу сил інтервенції, зазначають представники влади.

У суботу вони заявили, що розвиток пожежі є "швидким".

Згідно із зображеннями, опублікованими Бундесвером, кілька гелікоптерів федеральної поліції та армії надають повітряну підтримку пожежним, черпаючи воду з озера поблизу цього району.