Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Через лісову пожежу під Берліном проведено масову евакуацію

"Європейська правда"Неділя, 19 червня 2022, 21:15

Через сильну пожежу у Німеччині було евакуйовано  близько 700 людей з містечка поблизу Берліна.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Berlin Spectator, пожежа, викликана сильною спекою, вже  охопила майже 100 гектарів під столицею Німеччини.

Мова йде про місто Тройенбрітцен, що в регіоні Бранденбург.  Всього в цьому місті проживає біля 8 тис жителів.

Наразі евакуйовано жителів трьох районів – загалом біля 700 осіб.

Пожежа, що спалахнула в п’ятницю ввечері, спустошує, за даними місцевих ЗМІ, близько ста гектарів у цьому лісистому та сільському регіоні.

" Ми просимо всіх жителів покинути свої домівки..  це не навчання ", – повідомили у міській мерії у Twitter жителям мікрорайону. Наразі аварійне житло організоване у будівлі міської ратуші.

Особливо сильний вітер прискорює поширення вогню та ускладнює роботу сил інтервенції, зазначають представники влади.

ВІДЕО ДНЯ

У суботу вони заявили, що розвиток пожежі є "швидким".

Згідно із зображеннями, опублікованими Бундесвером, кілька гелікоптерів федеральної поліції та армії надають повітряну підтримку пожежним, черпаючи воду з озера поблизу цього району.

Теми: Німеччина
Головне сьогодні

Росія перешкоджає своїм збройним силам у війні в Україні – ISW

Польща давно перебуває "під прицілом Росії" – спецслужби

Повітряні сили знищили ротно-тактичну групу росіян та їхній опорний пункт

Зеленський: Починається історичний тиждень, очікуємо посилення ворожої активності

Український уряд веде перемовини з МакДональдз, аби відновити роботу ресторанів мережі

Експрем’єр Британії розповів, як Путін читав йому досьє в Москві та посадив на нижчий стілець

Усі новини...
Німеччина
Шольц став на захист Меркель перед критикою її спроб примиритися з Росією
Канцлер Німеччини закликав спростити процедуру вступу до ЄС
У Німеччині готують додаткові заходи для економії газу
Останні новини
06:15
УЗ призначила евакуаційний потяг з Покровська до Львова
05:16
Посол повідомив, коли Болгарія зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі
04:17
Парламентські вибори у Франції: Макрон втратив свою більшість
03:31
Росія перешкоджає своїм збройним силам у війні в Україні – ISW
02:36
Ворог поповнив склад корабельного угруповання у Чорному морі – ОК "Південь"
01:55
На півдні ЗСУ знищили 28 окупантів і ворожу військову техніку
01:25
фото, відеоУ Львові горіла церква УПЦ МП
00:48
Польща давно перебуває "під прицілом Росії" – спецслужби
00:12
Схід: ЗСУ знищили 14 окупантів, ворожі тягачі та САУ
00:00
Повітряні сили знищили ротно-тактичну групу росіян та їхній опорний пункт
Усі новини...