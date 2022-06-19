Из-за лесного пожара под Берлином проведена массовая эвакуация

Из-за сильного пожара в Германии было эвакуировано около 700 человек из городка близ Берлина.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Berlin Spectator, пожар, вызванный сильной жарой, уже охватил около 100 гектаров под столицей Германии.

Речь идет о городе Тройенбритцен, что в регионе Бранденбург. Всего в этом городе проживает около 8 тыся. жителей.

Сейчас эвакуированы жители трех районов – в общей сложности около 700 человек.

Вспыхнувший в пятницу вечером пожар опустошает, по данным местных СМИ, около ста гектаров в этом лесистом и сельском регионе.

"Мы просим всех жителей покинуть свои дома.. это не учебная тревога", – сообщили в городской мэрии в Twitter жителям микрорайона. В настоящее время аварийное жилье организовано в здании городской ратуши.

Особенно сильный ветер ускоряет распространение огня и усложняет работу сил интервенции, отмечают власти.

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В субботу они заявили, что развитие пожара является "быстрым".

Согласно фотографиям, опубликованным Бундесвером, несколько вертолетов федеральной полиции и армии оказывают воздушную поддержку пожарным, черпая воду из озера вблизи этого района.