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Макрон втрачає свою більшість у парламенті – опитування

"Європейська правда"Неділя, 19 червня 2022, 21:28

На парламентських виборах у Франції пропрезидентський блок "Разом" може отримати від 210 до 250 мандатів.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro, про це свідчать екзит-поли, проведені інститутом Ifop.

Нагадаємо, Національні збори (нижня палата парламенту) Франції має 577 депутатських місць, тому для більшості необхідно щонайменше 289 мандатів.

На другому місці – блок "Новий народний екологічний і соціальний союз" (Nupes) очолюваний лівим Жан-Люком Меланшоном. Вони можуть отримати від 150 до 180 мандатів.

Справжнім проривом став результат ультраправої Марін Ле Лен – її "Національне об’єднання" може отримати від 80 до 100 мандатів.

Також у новий склад парламенту проходять "Республіканці" – вони можуть отримати від 60 до 70 мандатів.

Решту мандатів - до 31-го, можуть отримати незалежні кандидати. 

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Розбіжність в оцінках пояснюється тим, що вибори у Франції проходять по мажоритарним округам.

Це перший випадок після конституційної реформи 2000 року, коли партія президента, що напередодні виграв вибори, не матиме своєї більшості у Національному зібранні.   Адже вважається, що ця реформа і була спрямована на надання переваги чинному президенту. 

Для порівняння, на попередніх виборах 2017 року новостворена партія Макрона "Вперед, республіко" отримала 350 мандатів. 

Таким чином доля другої президентської каденції Макрона залежатиме від "Республіканців" - чи погодяться вони (і на яких умовах) увійти у коаліцію. 

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Теми: Франція
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