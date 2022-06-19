Макрон теряет свое большинство в парламенте – опрос

На парламентских выборах во Франции пропрезидентский блок "Вместе" может получить от 210 до 250 мандатов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, об этом свидетельствуют экзит-поллы, проведенные институтом Ifop.

Напомним, Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции имеет 577 депутатских мест, поэтому для большинства необходимо не менее 289 мандатов.

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На втором месте – блок "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), возглавляемый левым Жан-Люком Меланшоном. Они могут получить от 150 до 180 мандатов.

Настоящим прорывом стал результат ультраправой Марин Ле Лен – ее Национальное объединение может получить от 80 до 100 мандатов.

Также в новый состав парламента проходят "Республиканцы" – они могут получить от 60 до 70 мандатов.

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Остальные мандаты - до 31-го, могут получить независимые кандидаты.

Разница в оценках объясняется тем, что выборы во Франции проходят по мажоритарным округам.

Это первый случай после конституционной реформы 2000 года, когда партия президента, накануне выигравшая выборы, не будет иметь большинства в Национальном собрании. Ведь считается, что эта реформа и была направлена на предпочтение действующему президенту.

Для сравнения, на предыдущих выборах 2017 года созданная партия Макрона "Вперед, республика" получила 350 мандатов.

Таким образом, судьба второй президентской каденции Макрона будет зависеть от "Республиканцев" - согласятся ли они (и на каких условиях) войти в коалицию.

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