Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Донеччина: росіяни вбили 2 мешканців, іще 12 поранені, серед них дитина

Катерина ТищенкоНеділя, 19 червня 2022, 22:41
графіка з Telegram Кириленка

На Донеччині внаслідок воєнних дій РФ у неділю загинуло двоє мирних мешканців, іще 12 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик у відеозверненні в Facebook

Дослівно Кириленко: "За 19 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Максимільянівці та Зайцевому. Ще 12 людей одержали поранення".

Деталі: Раніше начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик повідомив, що під час підвезення технічної води у місто Залізне мешканці потрапили під ворожий обстріл, внаслідок чого поранено 3 осіб, в тому числі дитину 2013 року народження.

Пряма мова Чинчика: "Під час чергового підвезення технічної води у місті Залізне наші жителі потрапили під обстріл, у результаті чого співробітник комунального підприємства втратив три пальці, жінка 1986 року народження дістала тяжке поранення стегна. І що найболючіше – скрізне поранення передпліччя отримала дівчинка 2013 року народження, також жителька міста Залізне".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьвійна
Головне сьогодні

Росія перешкоджає своїм збройним силам у війні в Україні – ISW

Польща давно перебуває "під прицілом Росії" – спецслужби

Повітряні сили знищили ротно-тактичну групу росіян та їхній опорний пункт

Зеленський: Починається історичний тиждень, очікуємо посилення ворожої активності

Український уряд веде перемовини з МакДональдз, аби відновити роботу ресторанів мережі

Експрем’єр Британії розповів, як Путін читав йому досьє в Москві та посадив на нижчий стілець

Усі новини...
Донецька область
На Донеччині росіяни вбили одного цивільного і поранили 11
Російський Су-25 збили "Іглою" на Донеччині – 72 ОМБр
Донеччина: за день Росія вбила 4 і поранила 6 мирних мешканців
Останні новини
06:15
УЗ призначила евакуаційний потяг з Покровська до Львова
05:16
Посол повідомив, коли Болгарія зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі
04:17
Парламентські вибори у Франції: Макрон втратив свою більшість
03:31
Росія перешкоджає своїм збройним силам у війні в Україні – ISW
02:36
Ворог поповнив склад корабельного угруповання у Чорному морі – ОК "Південь"
01:55
На півдні ЗСУ знищили 28 окупантів і ворожу військову техніку
01:25
фото, відеоУ Львові горіла церква УПЦ МП
00:48
Польща давно перебуває "під прицілом Росії" – спецслужби
00:12
Схід: ЗСУ знищили 14 окупантів, ворожі тягачі та САУ
00:00
Повітряні сили знищили ротно-тактичну групу росіян та їхній опорний пункт
Усі новини...