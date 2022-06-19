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Донеччина: росіяни вбили 2 мешканців, іще 12 поранені, серед них дитина

Катерина ТищенкоНеділя, 19 червня 2022, 22:41
Донеччина: росіяни вбили 2 мешканців, іще 12 поранені, серед них дитина
графіка з Telegram Кириленка

На Донеччині внаслідок воєнних дій РФ у неділю загинуло двоє мирних мешканців, іще 12 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик у відеозверненні в Facebook

Дослівно Кириленко: "За 19 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Максимільянівці та Зайцевому. Ще 12 людей одержали поранення".

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Деталі: Раніше начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик повідомив, що під час підвезення технічної води у місто Залізне мешканці потрапили під ворожий обстріл, внаслідок чого поранено 3 осіб, в тому числі дитину 2013 року народження.

Пряма мова Чинчика: "Під час чергового підвезення технічної води у місті Залізне наші жителі потрапили під обстріл, у результаті чого співробітник комунального підприємства втратив три пальці, жінка 1986 року народження дістала тяжке поранення стегна. І що найболючіше – скрізне поранення передпліччя отримала дівчинка 2013 року народження, також жителька міста Залізне".

Теми: Донецька областьвійна
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