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Донетчина: россияне убили 2 жителей, еще 12 ранены, среди них ребенок

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 22:41
графика из Telegram Кириленко

В Донецкой области в результате военных действий РФ в воскресенье погибли двое мирных жителей, еще 12 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в видеообращении в Facebook

Дословно Кириленко: "За 19 июня россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Максимилиановке и Зайцево. Еще 12 человек получили ранения".

Детали: Ранее начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик сообщил, что во время подвоза технической воды в город Зализное жители попали под вражеский обстрел, в результате чего ранены 3 человека, в том числе ребенок 2013 года рождения.

Прямая речь Чинчика: "Во время очередного подвоза технической воды в городе Зализное наши жители попали под обстрел, в результате чего сотрудник коммунального предприятия потерял три пальца, женщина 1986 года рождения получила тяжелое ранение бедра. И что самое болезненное – сквозное ранение предплечья получила девочка 2013 года рождения, также жительница города Зализное".

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Темы: Донецкая областьвойна
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