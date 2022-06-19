Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Починається історичний тиждень, очікуємо посилення ворожої активності

Катерина ТищенкоНеділя, 19 червня 2022, 23:03
Зеленський: Починається історичний тиждень, очікуємо посилення ворожої активності
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що наступний тиждень буде історичним для України, і очікує посилення ворожої активності.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Завтра починається справді історичний тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидатства для України. Вже маємо позитивне рішення Єврокомісії, наприкінці нового тижня буде відповідь Європейської ради.

Реклама:

Я думаю, для всіх очевидно, що від 1991 року було небагато настільки доленосних рішень для України, як очікуємо ми зараз. І я впевнений, що інтересам всієї Європи відповідає тільки позитивне рішення.

Очевидно, варто очікувати від Росії посилення ворожої активності спеціально, показово саме цього тижня. І не тільки проти України, але й проти інших країн Європи. Ми готуємось, ми готові. Попереджаємо партнерів".

Деталі: Президент також зазначив, що окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області, знову обстрілювали українську паливну інфраструктуру, хочуть погіршити ситуацію з пальним.

ВІДЕО ДНЯ

"Безумовно, будемо і на це відповідати", - сказав він.

Що передувало: 17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз.

Остаточне рішення про надання Україні такого статусу буде прийнято 23-24 червня під час засідання Європейської ради.

Детальніше про умови надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, читайте у статті Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус

Теми: ЗеленськийЄСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
ЗСУ відбили ворожий штурм біля села Берестове на Донеччині – зведення Генштабу
РосЗМІ пишуть, що командирів "Азова" вивезли до СІЗО "Лефортово" у Москві
Австралія почала постачання Україні бронетранспортерів M113
Зеленський привітав "тракторні війська" із фаховим святом
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: