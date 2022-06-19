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Зеленський: Починається історичний тиждень, очікуємо посилення ворожої активності

Катерина ТищенкоНеділя, 19 червня 2022, 23:03
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що наступний тиждень буде історичним для України, і очікує посилення ворожої активності.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Завтра починається справді історичний тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидатства для України. Вже маємо позитивне рішення Єврокомісії, наприкінці нового тижня буде відповідь Європейської ради.

Я думаю, для всіх очевидно, що від 1991 року було небагато настільки доленосних рішень для України, як очікуємо ми зараз. І я впевнений, що інтересам всієї Європи відповідає тільки позитивне рішення.

Очевидно, варто очікувати від Росії посилення ворожої активності спеціально, показово саме цього тижня. І не тільки проти України, але й проти інших країн Європи. Ми готуємось, ми готові. Попереджаємо партнерів".

Деталі: Президент також зазначив, що окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області, знову обстрілювали українську паливну інфраструктуру, хочуть погіршити ситуацію з пальним.

"Безумовно, будемо і на це відповідати", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз.

Остаточне рішення про надання Україні такого статусу буде прийнято 23-24 червня під час засідання Європейської ради.

Детальніше про умови надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, читайте у статті Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус

Теми: ЗеленськийЄСвійна
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