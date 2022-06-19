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Зеленский: Начинается историческая неделя, ожидаем усиления вражеской активности

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 23:03
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что следующая неделя будет исторической для Украины, и ожидает усиления вражеской активности.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Завтра начинается действительно историческая неделя, когда мы услышим ответ от Европейского Союза о статусе кандидатства для Украины. Уже имеем положительное решение Еврокомиссии, в конце новой недели будет ответ Европейского совета.

Я думаю, для всех очевидно, что с 1991 года было немного столь судьбоносных решений для Украины, как мы ожидаем сейчас. И я уверен, что интересам всей Европы отвечает только положительное решение.

Очевидно, стоит ожидать от России усиления вражеской активности специально, показательно именно на этой неделе. И не только против Украины, но и других стран Европы. Мы готовимся, мы готовы. Предупреждаем партнеров".

Детали: Президент также отметил, что оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении, в Запорожской области, снова обстреливали украинскую топливную инфраструктуру, хотят усугубить ситуацию с горючим.

"Безусловно, будем и на это отвечать", - сказал он.

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Что предшествовало: 17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Окончательное решение о предоставлении Украине такого статуса будет принято 23-24 июня на заседании Европейского совета.

Подробнее об условиях предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, читайте в статье Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы ЕС не отменил ее новый статус

Темы: ЗеленскийЕСвойна
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