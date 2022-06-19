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Зеленський привітав "тракторні війська" із фаховим святом

Денис КарловськийНеділя, 19 червня 2022, 23:04
Зеленський привітав тракторні війська із фаховим святом

З нагоди Дня фермера президент Володимир Зеленський подякував фермерам, які розбирали на тракторах російську військову техніку.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "19 червня – це День медика, одночасно День батька і День фермера.

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Хочу подякувати сьогодні нашим фермерам – тим, хто обороняв свої громади, навіть голіруч, коли зупиняв російських військових. Тим, хто попри війну забезпечив посівну кампанію. Тим, кого військові назвали "тракторними військами" – коли вони забирали трофейну техніку з поля бою. І зараз, коли Росія заблокувала експорт через чорноморські порти, увесь світ побачив, хто такі насправді українські фермери й чого варта праця нашого агросектору".

Деталі: Крім того, президент подякував українським лікарям та медсестрам за порятунок українських захисників та цивільних у воєнний час. Він перелічив геройські вчинки українських медиків, які попри обстріли, блокаду, терор окупації продовжували рятувати людські життя.

Також Зеленський подякував українським татам, які виховали своїх дітей "просто порядними, просто хорошими", прищепили сміливість і любов до України.

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Теми: Зеленськийсільське господарствоЗбройні сили
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