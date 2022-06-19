Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський привітав "тракторні війська" із фаховим святом

Денис КарловськийНеділя, 19 червня 2022, 23:04

З нагоди Дня фермера президент Володимир Зеленський подякував фермерам, які розбирали на тракторах російську військову техніку.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "19 червня – це День медика, одночасно День батька і День фермера.

Хочу подякувати сьогодні нашим фермерам – тим, хто обороняв свої громади, навіть голіруч, коли зупиняв російських військових. Тим, хто попри війну забезпечив посівну кампанію. Тим, кого військові назвали "тракторними військами" – коли вони забирали трофейну техніку з поля бою. І зараз, коли Росія заблокувала експорт через чорноморські порти, увесь світ побачив, хто такі насправді українські фермери й чого варта праця нашого агросектору".

Деталі: Крім того, президент подякував українським лікарям та медсестрам за порятунок українських захисників та цивільних у воєнний час. Він перелічив геройські вчинки українських медиків, які попри обстріли, блокаду, терор окупації продовжували рятувати людські життя.

Також Зеленський подякував українським татам, які виховали своїх дітей "просто порядними, просто хорошими", прищепили сміливість і любов до України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зеленськийсільське господарствоЗбройні сили
Головне сьогодні

Захисники Маріуполя живі, робота над їх звільненням не зупиняється – Єрмак

Росія погрожує Європі за "блокаду Калінінграда"

Українські бійці втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька - глава ОВА

Ворог намагається стримати наступи ЗСУ, інтенсивно застосовує авіацію – зведення

Росія перешкоджає своїм збройним силам у війні проти України – ISW

Польща давно перебуває "під прицілом Росії" – спецслужби

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Починається історичний тиждень, очікуємо посилення ворожої активності
Зеленський привітав "свого друга" Джонсона з днем народження в Instagram
"Плагіат є плагіат": Шкарлет прокоментував слова Зеленського про питання доброчесності
Останні новини
12:49
Суд заборонив ОПЗЖ
12:49
Ціни на нафту стабілізувалися після падіння 17 червня
12:44
На Буковині чоловік жорстоко вбив павича. Зоозахисники написали заяву в поліцію
12:39
фотоГлава Держдуми Володін полетів до Лукашенка
12:27
Всі парки і сквери Києва перевірили на вибухівку: закритими лишаються 8 зон
12:23
Єврооблігації України продовжують дешевшати
12:18
У Києві нацгвардійці затримали чоловіка, який стріляв по знайомому
12:06
Єрмак: У владі немає людей, які допускають існування "Мінськ-3"
12:01
ЄС на рік продовжив санкції за анексію Криму
11:49
Міжнародна федерація плавання заборонила трансгендерам брати участь у жіночих змаганнях
Усі новини...