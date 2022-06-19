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Зеленский поздравил "тракторные войска" со профессиональным праздником

Денис КарловскийВоскресенье, 19 июня 2022, 23:04

По случаю Дня фермера президент Владимир Зеленский поблагодарил фермеров, которые разобрали на тракторах российскую военную технику.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "19 июня – это День медика, одновременно День отца и День фермера.

Хочу поблагодарить сегодня наших фермеров – тех, кто оборонял свои громады, даже голыми руками, когда останавливал российских военных. Тем, кто, несмотря на войну, обеспечил посевную кампанию. Тем, кого военные назвали "тракторными войсками" – когда они забирали трофейную технику с поля боя. И сейчас, когда Россия заблокировала экспорт через черноморские порты, весь мир увидел, кто такие на самом деле украинские фермеры и чего стоит труд нашего агросектора".

Детали: Кроме того, президент поблагодарил украинских врачей и медсестер за спасение украинских защитников и гражданских в военное время. Он перечислил геройские поступки украинских медиков, которые, несмотря на обстрелы, блокаду, террор оккупации, продолжали спасать человеческие жизни.

Также Зеленский поблагодарил украинских отцов, которые воспитали своих детей "просто порядочными, просто хорошими", привили смелость и любовь к Украине.

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Темы: Зеленскийсельское хозяйствоВооруженные силы
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