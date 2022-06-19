Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский поздравил "тракторные войска" со профессиональным праздником

Денис КарловскийВоскресенье, 19 июня 2022, 23:04
Зеленский поздравил тракторные войска со профессиональным праздником

По случаю Дня фермера президент Владимир Зеленский поблагодарил фермеров, которые разобрали на тракторах российскую военную технику.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "19 июня – это День медика, одновременно День отца и День фермера.

Реклама:

Хочу поблагодарить сегодня наших фермеров – тех, кто оборонял свои громады, даже голыми руками, когда останавливал российских военных. Тем, кто, несмотря на войну, обеспечил посевную кампанию. Тем, кого военные назвали "тракторными войсками" – когда они забирали трофейную технику с поля боя. И сейчас, когда Россия заблокировала экспорт через черноморские порты, весь мир увидел, кто такие на самом деле украинские фермеры и чего стоит труд нашего агросектора".

Детали: Кроме того, президент поблагодарил украинских врачей и медсестер за спасение украинских защитников и гражданских в военное время. Он перечислил геройские поступки украинских медиков, которые, несмотря на обстрелы, блокаду, террор оккупации, продолжали спасать человеческие жизни.

Также Зеленский поблагодарил украинских отцов, которые воспитали своих детей "просто порядочными, просто хорошими", привили смелость и любовь к Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Зеленскийсельское хозяйствоВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: