Сумщину знову обстріляли з мінометів: 10 прильотів

наслідки нічого обстрілу міста Середина-Буда, фото з Telegram Живицького

Росіяни у неділю обстріляли з мінометів Середино-Будську громаду на Сумщині.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Середино-Будська громада сьогодні вдень була під ворожими обстрілами.

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Пообіді росіяни відкрили мінометний вогонь, 10 прильотів по території громади, 3 з яких по території самого міста".

Деталі: За попередніми даними, жертв немає, інформація про руйнування уточнюється.

Що передувало: У неділю близько 7 ранку росіяни зі своєї території почали мінометний обстріл житлових кварталів міста Середина-Буда на Сумщині. Пошкоджено приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди.