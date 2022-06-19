Сумщину знову обстріляли з мінометів: 10 прильотів
Неділя, 19 червня 2022, 23:29
Росіяни у неділю обстріляли з мінометів Середино-Будську громаду на Сумщині.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Дослівно: "Середино-Будська громада сьогодні вдень була під ворожими обстрілами.
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Пообіді росіяни відкрили мінометний вогонь, 10 прильотів по території громади, 3 з яких по території самого міста".
Деталі: За попередніми даними, жертв немає, інформація про руйнування уточнюється.
Що передувало: У неділю близько 7 ранку росіяни зі своєї території почали мінометний обстріл житлових кварталів міста Середина-Буда на Сумщині. Пошкоджено приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди.
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