Сумщину снова обстреляли из минометов: 10 прилетов
Воскресенье, 19 июня 2022, 23:29
Россияне в воскресенье обстреляли из минометов Середино-Будскую общину в Сумской области.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Дословно: "Середино-Будская община сегодня днем была под вражескими обстрелами.
После обеда россияне открыли минометный огонь, 10 прилетов по территории общины, 3 из которых по территории самого города".
Детали: По предварительным данным, жертв нет, информация о разрушении уточняется.
Что предшествовало: В воскресенье около 7 утра россияне со своей территории начали минометный обстрел жилых кварталов города Середина-Буда в Сумской области. Повреждены частные дома мирных жителей, хозяйственные постройки.