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Сумщину снова обстреляли из минометов: 10 прилетов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 23:29
последствия ничего обстрела города Середина-Буда, фото из Telegram Живицкого

Россияне в воскресенье обстреляли из минометов Середино-Будскую общину в Сумской области.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "Середино-Будская община сегодня днем была под вражескими обстрелами.

После обеда россияне открыли минометный огонь, 10 прилетов по территории общины, 3 из которых по территории самого города".

Детали: По предварительным данным, жертв нет, информация о разрушении уточняется.

Что предшествовало: В воскресенье около 7 утра россияне со своей территории начали минометный обстрел жилых кварталов города Середина-Буда в Сумской области. Повреждены частные дома мирных жителей, хозяйственные постройки.

Темы: Сумская областьвойна
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