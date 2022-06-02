Британія підтвердила, що надасть Україні далекобійні ракетні системи M270
Британія відправить Україні реактивні системи залпового вогню M270.
Джерело: міністр оборони Великобританії Бен Воллес, CNN
Деталі: Цей крок був "тісно скоординований" із рішенням Штатів надати Україні систему HIMARS.
Британський уряд також заявив, що українських військових навчать тому, як використовувати пускові установки, у Великій Британії, щоб ефективність можна було максимально збільшити.
Воллес сказав, що Британія підтримує Україну і взяла на себе провідну роль у постачанні життєво важливої зброї, яка потрібна для захисту країни.
Пряма мова: "У міру того, як змінюється тактика Росії, має змінюватись і наша підтримка України. Ці високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого застосування Росією далекобійної артилерії, яку путінські сили без розбору застосовували для знищення міст".
Що передувало:
- Раніше ЗМІ повідомляли, що Британія просить США підписати план надсилання в Україну РСЗВ M270 протягом кількох тижнів. США мають офіційно схвалити цей крок через експортні правила, хоча адміністрація Байдена майже напевно дасть зелене світло. Система M270 може вражати цілі на відстані приблизно 80 кілометрів.
Нагадаємо:
- Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи (HIMARS).
- ЗМІ повідомляли, що HIMARS надаються Україні з політичною умовою, що їх не будуть використовувати для ударів по цілях у межах Росії.
- Дальність ракет була каменем спотикання у дискусіях протягом останніх кількох тижнів. Західні офіційні особи стурбовані тим, що надання Києву ракет, які можуть завдати удару по території Росії, може спровокувати президента РФ Володимира Путіна на ескалацію конфлікту, включаючи застосування хімічної або навіть ядерної зброї.