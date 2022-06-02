Британія підтвердила, що надасть Україні далекобійні ракетні системи M270

Британія відправить Україні реактивні системи залпового вогню M270.

Джерело: міністр оборони Великобританії Бен Воллес, CNN

Деталі: Цей крок був "тісно скоординований" із рішенням Штатів надати Україні систему HIMARS.

Британський уряд також заявив, що українських військових навчать тому, як використовувати пускові установки, у Великій Британії, щоб ефективність можна було максимально збільшити.

Воллес сказав, що Британія підтримує Україну і взяла на себе провідну роль у постачанні життєво важливої зброї, яка потрібна для захисту країни.

Пряма мова: "У міру того, як змінюється тактика Росії, має змінюватись і наша підтримка України. Ці високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого застосування Росією далекобійної артилерії, яку путінські сили без розбору застосовували для знищення міст".

Що передувало:

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Британія просить США підписати план надсилання в Україну РСЗВ M270 протягом кількох тижнів. США мають офіційно схвалити цей крок через експортні правила, хоча адміністрація Байдена майже напевно дасть зелене світло. Система M270 може вражати цілі на відстані приблизно 80 кілометрів.

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