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Удар по Львівщині: затримуються понад десяток поїздів

Ірина БалачукЧетвер, 2 червня 2022, 09:35
Удар по Львівщині: затримуються понад десяток поїздів
Фото з Telegram Укрзалізниці

У результаті обстрілу інфраструктури у Стрийському районі Львівської області затримуються 13 поїздів далекого сполучення.

Джерело: Укрзалізниця у Telegram

Деталі: Зокрема, затримуються потяги:

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  • № 6 Івано-Франківськ – Запоріжжя,
  • № 18 Львів – Харків,
  • № 37 Ужгород – Одеса,
  • № 13 Київ – Солотвино,
  • № 45 Ужгород – Харків,
  • № 96 Рахів – Київ,
  • № 95 Київ – Рахів,
  • № 1 Івано-Франківськ – Харків,
  • № 43 Івано-Франківськ – Київ,
  • № 14 Солотвино – Київ,
  • № 38 Одеса – Ужгород,
  • № 25 Рахів – Одеса,
  • № 29 Київ – Ужгород.

Також повідомляється, що упродовж дня 2 червня до станції "Стрий" буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:

  • № 6155 Львів – Лавочне,
  • № 6187 Львів – Мукачево,
  • № 6189 Львів – Лавочне ­– Чоп (у зворотному напрямку – до ст. Лавочне).

Крім того, поїзд № 829/830 Львів – Ужгород – Львів 2 червня не курсуватиме.

"Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються. Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками", – підсумували в Укрзалізниці.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 1 червня на території Стрийського району Львівської області пролунали вибухи. Росіяни завдали ракетного удару по транспортній інфраструктурі. П’ятеро людей отримали поранення.

Теми: ЛьвівщинавійнаУкрзалізниця
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