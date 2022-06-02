Удар по Львівщині: затримуються понад десяток поїздів
Четвер, 2 червня 2022, 09:35
У результаті обстрілу інфраструктури у Стрийському районі Львівської області затримуються 13 поїздів далекого сполучення.
Джерело: Укрзалізниця у Telegram
Деталі: Зокрема, затримуються потяги:
- № 6 Івано-Франківськ – Запоріжжя,
- № 18 Львів – Харків,
- № 37 Ужгород – Одеса,
- № 13 Київ – Солотвино,
- № 45 Ужгород – Харків,
- № 96 Рахів – Київ,
- № 95 Київ – Рахів,
- № 1 Івано-Франківськ – Харків,
- № 43 Івано-Франківськ – Київ,
- № 14 Солотвино – Київ,
- № 38 Одеса – Ужгород,
- № 25 Рахів – Одеса,
- № 29 Київ – Ужгород.
Також повідомляється, що упродовж дня 2 червня до станції "Стрий" буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:
- № 6155 Львів – Лавочне,
- № 6187 Львів – Мукачево,
- № 6189 Львів – Лавочне – Чоп (у зворотному напрямку – до ст. Лавочне).
Крім того, поїзд № 829/830 Львів – Ужгород – Львів 2 червня не курсуватиме.
"Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються. Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками", – підсумували в Укрзалізниці.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 1 червня на території Стрийського району Львівської області пролунали вибухи. Росіяни завдали ракетного удару по транспортній інфраструктурі. П’ятеро людей отримали поранення.