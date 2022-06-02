Удар по Львівщині: затримуються понад десяток поїздів

У результаті обстрілу інфраструктури у Стрийському районі Львівської області затримуються 13 поїздів далекого сполучення.

Джерело: Укрзалізниця у Telegram

Деталі: Зокрема, затримуються потяги:

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№ 6 Івано-Франківськ – Запоріжжя,

№ 18 Львів – Харків,

№ 37 Ужгород – Одеса,

№ 13 Київ – Солотвино,

№ 45 Ужгород – Харків,

№ 96 Рахів – Київ,

№ 95 Київ – Рахів,

№ 1 Івано-Франківськ – Харків,

№ 43 Івано-Франківськ – Київ,

№ 14 Солотвино – Київ,

№ 38 Одеса – Ужгород,

№ 25 Рахів – Одеса,

№ 29 Київ – Ужгород.

Також повідомляється, що упродовж дня 2 червня до станції "Стрий" буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:

№ 6155 Львів – Лавочне,

№ 6187 Львів – Мукачево,

№ 6189 Львів – Лавочне ­– Чоп (у зворотному напрямку – до ст. Лавочне).

Крім того, поїзд № 829/830 Львів – Ужгород – Львів 2 червня не курсуватиме.

"Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються. Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками", – підсумували в Укрзалізниці.

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