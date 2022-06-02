Алкоголь у Києві продаватимуть на три години довше

Із 2 червня в Києві дозволили продаж алкогольних виробів у магазинах із 11:00 до 19:00.

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, офіційний портал Києва

Деталі: Таким чином, алкоголь продаватимуть на три години довше, адже раніше продаж спиртного був дозволений до 16:00.

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Поворозник нагадав, що продаж алкоголю у закладах громадського харчування можливий із 11:00 до 22:00.

Передісторія:

Продаж алкоголю у столиці та інших містах України був заборонений із початку війни.

Із 1 квітня в Києві скасували заборону на продаж спиртного: продавати алкоголь у магазинах та у закладах сфери обслуговування дозволили з 11:00 до 16:00.

Із 16 травня в Києві продаж алкогольних виробів у закладах громадського харчування дозволили з 11:00 до 22:00.

Комендантська година у Києві та області з 15 травня триває по ночах з 23:00 до 05:00.