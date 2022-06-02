Алкоголь у Києві продаватимуть на три години довше

Із 2 червня в Києві дозволили продаж алкогольних виробів у магазинах із 11:00 до 19:00.

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, офіційний портал Києва

Деталі: Таким чином, алкоголь продаватимуть на три години довше, адже раніше продаж спиртного був дозволений до 16:00.

Поворозник нагадав, що продаж алкоголю у закладах громадського харчування можливий із 11:00 до 22:00.

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