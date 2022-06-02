"Референдум" про входження ОРДЛО до складу РФ зараз провести неможливо – Кремль

У Кремлі кажуть, що поки що немає можливості провести "референдуми" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Джерело: прессекретар Кремля Дмитро Пєсков журналістам

Пряма мова Пєскова: "Коли безпека повністю не забезпечена, а ми бачимо, що продовжуються удари українських військових та націоналістів із цивільних цілей на цих територіях.

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Звісно, ​​за цих умов навряд чи можна говорити".

Деталі: За словами Пєскова, для цього потрібне не лише "бажання самих людей", а й необхідно "створити умови".

Нагадаємо: Так званий сенатор Ради Федерації від Криму Сергій Цеков заявив, що "референдуми" про приєднання до Росії Донбасу, Херсонської та Запорізької областей можуть пройти протягом року.