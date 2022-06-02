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Єрмак і Залужний поговорили зі США про "сюрпризи" для росіян

Ірина БалачукЧетвер, 2 червня 2022, 14:16
Єрмак і Залужний поговорили зі США про сюрпризи для росіян
Фото з Telegram Єрмака

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що разом з головнокомандувачем ЗСУ провів телефонну розмову з представниками США, під час якої сторони обговорили новий пакет допомоги Україні та майбутні "неприємні сюрпризи" для росіян.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Сьогодні (2 червня – ред.) разом з головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним провели телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Ми обговорили новий пакет військової допомоги США для України, який включає РСЗВ HIMARS та боєприпаси, гелікоптери Мі-17, ракети Javelin, тактичні машини, РЛС та інші боєприпаси".

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Деталі: Єрмак підкреслив, що це буде не остання допомога США.

За його словами, вони озвучили потреби української армії для перемоги над Росією, а також обговорили "майбутні сюрпризи, які точно не сподобаються ворогу".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи (HIMARS).
  • ЗМІ повідомляли, що HIMARS надаються Україні з політичною умовою, що їх не будуть використовувати для ударів по цілях у межах Росії.
  • Дальність ракет була каменем спотикання у дискусіях протягом останніх кількох тижнів. Західні офіційні особи стурбовані тим, що надання Києву ракет, які можуть завдати удару по території Росії, може спровокувати президента РФ Володимира Путіна на ескалацію конфлікту, включаючи застосування хімічної або навіть ядерної зброї.

Теми: УкраїнаСШАзброяАндрій Єрмак
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