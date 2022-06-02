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У Бердянську в районі порту пролунав сильний вибух

Роман ПетренкоЧетвер, 2 червня 2022, 15:01
У Бердянську в районі порту пролунав сильний вибух
фото з каналу міськради бердянська

В окупованому російською армією Бердянську Запорізької області в районі порту пролунав сильний вибух.

Джерело: Бердянська міськрада у Telegram

Дослівно: "У Бердянську в районі морпорту прогримів сильний вибух".

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Деталі: Міськрада уточнює деталі, доки жодної інформації немає.

Нагадаємо:                                                       

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Теми: БердянськокупаціявійнаРосія
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