У Бердянську в районі порту пролунав сильний вибух
Четвер, 2 червня 2022, 15:01
В окупованому російською армією Бердянську Запорізької області в районі порту пролунав сильний вибух.
Джерело: Бердянська міськрада у Telegram
Дослівно: "У Бердянську в районі морпорту прогримів сильний вибух".
Деталі: Міськрада уточнює деталі, доки жодної інформації немає.
Нагадаємо:
- 24 березня в захопленому РФ порту Бердянськ знищили великий десантний корабель"Орск" Чорноморського флоту окупантів. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.
- Командири двох пошкоджених десантних кораблів у Бердянську – зрадники України, які перешли на бік ворога у 2014 році.
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