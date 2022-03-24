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Командирами пошкоджених кораблів у Бердянську були зрадники України – ВМС

Роман ПетренкоЧетвер, 24 березня 2022, 15:06
Командирами пошкоджених кораблів у Бердянську були зрадники України – ВМС
скриншот

Командири двох пошкоджених десантних кораблів у Бердянську внаслідок ранкової атаки Збройних сил у четвер – зрадники України, які перешли на бік ворога у 2014 році.

Джерело: Військово-морські сили

Деталі: Повідомляється, що командир ВДК "Саратов" капітан 2 рангу Володимир Храмченков, колишній командир СДК "Кіровоград" українських ВМС, у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік окупантів. Його "товариш" капітан 2 рангу Юрій Павлов, командир ВДК "Новочеркаськ", на момент зради був старшим помічником командира ВДК "Костянтин Ольшанський".

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За даними ВМС, на "Саратові" внаслідок удару сталася пожежа, здетонував БК. На "Новочеркаську" 3 загиблих та 3 поранених.

Дослівно ВМС: "Вони слабкі, в 2014 році не встояли та взяли 30 срібняків, і сьогодні завдяки їхньому "професіоналізму" у рашистів ще два БДК втратили боєздатність.

Звертаємось до цих двох зрадників: у вас залишився єдиний шанс хоч трохи відбілити свою совість, краще затопіть свої кораблі самі, ми вам за це навіть нагороду якусь дамо. В іншому випадку, наблизитесь до українських берегів ще раз, будете годувати наших азовських бичків разом з екіпажем "Орська".

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Нагадаємо: В захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Орск" Чорноморського флоту окупантів. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.

Теми: БердянськкораблівійнаРосія
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