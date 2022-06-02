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Окупанти обстріляли Чернігівщину з території РФ

Роман ПетренкоЧетвер, 2 червня 2022, 16:22
Окупанти обстріляли Чернігівщину з території РФ

Російські військові 2 червня обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської області з території РФ.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Деталі: З 11:45 до 12:15 спостерігачі зафіксували 12 вибухів в районі села Михальчина-Слобода. Попередньо, з міномету калібру 120 мм.

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З 13:30 до 13:45 зафіксовано ще 10 вибухів в районі Михальчина-Слобода. Також, попередньо з міномету калібру 120 мм.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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Нагадаємо: 21 травня вранці російські окупанти обстріляли прикордоння Сумської області, а вдень - Чернігівської

Теми: Чернігівська областьобстрілРосіявійна
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