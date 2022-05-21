Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог обстріляв з мінометів Чернігівську область

Роман ПетренкоСубота, 21 травня 2022, 13:46
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДПСУ

Російські окупанти 21 травня обстріляли прикордонні території Чернігівської області з мінометів.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Деталі: Близько 12:10-12:20 зафіксували 9 "приходів" з, ймовірно, міномета 120мм калібру в напрямку Грем’яча.

Приблизно в той же час зафіксовано 6 "приходів" з міномета калібру 120-мм або ствольної артилерії в напрямку Миколаївки.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо: Зранку 21 травня російські окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області.

Теми: Прикордонна службаЧернігівська областьвійнаРосія
Головне сьогодні

У Росії визнали: санкції зруйнували всю російську логістику

Зеленський звернувся до українців в тилу: Безтурботними бути не можна, війна триває

Українська авіація відправила до пекла дві російські системи "Солнцепек"

оновлено від 19:52У Держдумі натякнули на можливість обміну полонених "азовців" на Медведчука

У Лаврова заявили, що "1984" Орвелла описує Захід, а не путінську Росію

РосЗМІ: в Україні загинув племінник заступника Шойгу

Усі новини...
Прикордонна служба
Усе більше українців повертаються додому – прикордонники
Росіяни з кулеметів, гранатометів та артилерії обстріляли Сумщину та Чернігівщину
Потік на в'їзд в Україну б'є рекорди з початку війни
Останні новини
04:55
У світі підтвердили під сотню випадків мавпячої віспи
04:00
У Росії визнали: санкції зруйнували всю російську логістику
03:29
“На могилку”: ЗСУ поклали російські гармати “Гіацинт” і “Піон”
03:00
Американські аналітики: Росіяни стягують війська на Запоріжжі та Херсонщині, готуються до наступу
02:34
Дуда приїхав в Україну, виступатиме в Раді
01:35
Зеленський обговорив з італійським прем’єром санкції проти РФ
01:05
На Запоріжжі росіяни погрожують підприємцям, які відмовляються торгувати за рублі
00:25
Миколаїв: Лунають вибухи касетних снарядів
00:25
Зеленський звернувся до українців в тилу: Безтурботними бути не можна, війна триває
00:12
Посол України розповіла, як будуть розподілені $40 млрд допомоги від США
Усі новини...