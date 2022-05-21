Ворог обстріляв з мінометів Чернігівську область

Російські окупанти 21 травня обстріляли прикордонні території Чернігівської області з мінометів.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Деталі: Близько 12:10-12:20 зафіксували 9 "приходів" з, ймовірно, міномета 120мм калібру в напрямку Грем’яча.

Приблизно в той же час зафіксовано 6 "приходів" з міномета калібру 120-мм або ствольної артилерії в напрямку Миколаївки.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо: Зранку 21 травня російські окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області.