Міністерство оборони України очікує, що Росія посилить повітряні атаки 

Українська військова розвідка прогнозує, що російські окупаційні війська збільшать авіаційні та ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури та спробують захопити все Чорноморське узбережжя України аж до Придністров’я.

Джерело: брифінг заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадного генерала Олексія Громова в Ukraine Media Center

Пряма мова Громова: "Для РФ пріоритетом буде:

нарощування інтенсивності застосування авіа- та ракетних ударів по цивільних та військових обʼєктах по всій Україні;

продовження тотального знищення критичної інфраструктури та мирного населення".

Деталі: Українська розвідка впевнена, що російські загарбники зосередять зусилля на оточенні та знищенні угруповання Об’єднаних сил на Донбасі, а далі будуть утримувати сухопутний коридор з Ростовської області до Криму.

За словами Громова, в майбутньому росіяни хочуть захопити всі південні області України й отримати контроль від Придністров’я до Ростова.

Крім того, окупанти прагнуть виявляти маршрути логістичного забезпечення ЗСУ та знищувати склади з технікою й боєприпасами. Їхньою метою є зриви постачань озброєння від західних партнерів.

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