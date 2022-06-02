Міністерство оборони України очікує, що Росія посилить повітряні атаки
Українська військова розвідка прогнозує, що російські окупаційні війська збільшать авіаційні та ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури та спробують захопити все Чорноморське узбережжя України аж до Придністров’я.
Джерело: брифінг заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадного генерала Олексія Громова в Ukraine Media Center
Пряма мова Громова: "Для РФ пріоритетом буде:
- нарощування інтенсивності застосування авіа- та ракетних ударів по цивільних та військових обʼєктах по всій Україні;
- продовження тотального знищення критичної інфраструктури та мирного населення".
Деталі: Українська розвідка впевнена, що російські загарбники зосередять зусилля на оточенні та знищенні угруповання Об’єднаних сил на Донбасі, а далі будуть утримувати сухопутний коридор з Ростовської області до Криму.
За словами Громова, в майбутньому росіяни хочуть захопити всі південні області України й отримати контроль від Придністров’я до Ростова.
Крім того, окупанти прагнуть виявляти маршрути логістичного забезпечення ЗСУ та знищувати склади з технікою й боєприпасами. Їхньою метою є зриви постачань озброєння від західних партнерів.
Передісторія:
- Міністерство оборони Великої Британії заявило, що російські окупаційні війська, радше за все, зосередяться далі на захопленні всієї території Донецької області та форсуванні річки Сіверський Донець, але їм доведеться зробити певну паузу. Водночас перерва в наступальних діях може зірвати плани росіян, за оцінками військової розвідки британського міністерства.
- За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупанти остерігаються під’їжджати з провіантом та боєприпасами до передових підрозділів, аби не загинути.