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Росіянам заборонили відправляти на передову автомобілі забезпечення – ГУР

Роман ПетренкоСубота, 28 травня 2022, 10:38
Росіянам заборонили відправляти на передову автомобілі забезпечення – ГУР
фото росзмі

Головне управління розвідки повідомляє, що у Росії є проблеми забезпечення окупаційних підрозділів. Вони, зазначається, економлять на автомобілях забезпечення, які мали б доставляти продукти та пальне.

Джерело: ГУР

Деталі: За даними української розвідки, аби не втрачати техніку, командири частин матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ забороняють водіям здійснювати евакуацію поранених та підвозити продукти і пальне до передових підрозділів.

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Понад 3 тисячі тилових автомобілів РФ продовжують стояти у пунктах постійної дислокації.

ГУР зазначає, що з початку війни війська матеріально-технічного забезпечення РФ вже задіяли понад 45% наявної автомобільної техніки.

Проте виявилося, що уся логістична схема росіян неспроможна забезпечити потреби значної кількості військ на відстані понад 100 кілометрів від власного кордону.

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Нагадаємо: Станом на 28 травня українці знищили вже 2226 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн окупантів.

Теми: розвідкавійнаРосія
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