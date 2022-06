Розвідка Британії: Росіяни переключаться на Донецьку область, але їм потрібна пауза

Росія взяла під свій контроль більшу частину Сєвєродонецька, і перш ніж переходити до подальших наступальних дій, російським військам знадобиться пауза, що може призвести до втрати частини набраного за останній тиждень імпульсу.

Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, пише "Європейська правда".

Попри захоплення росіянами більшої частини Сєвєродонецька, основна дорога, яка веде до сєвєродонецького "котла", ймовірно, залишається під контролем України, зазначили у розвідці.

Але Росія продовжує нарощувати локальні успіхи завдяки сильній концентрації артилерії. Захоплення міста коштує російським військам втрат, констатує розвідка.

Далі росіяни перейдуть до форсування річки Сіверський Донець, яка є природною перепоною на її напрямках наступу. Форсування є надзвичайно важливим для російських сил, у той час, як вони готуються переключити свою увагу з Луганської на Донецьку область.

Потенційні точки переправи російських військ включають місця між Сєвєродонецьком та сусіднім містом Лисичанськ і неподалік від недавно захопленого Лимана.

В обох місцях лінія річки, ймовірно, як і раніше, контролюється українськими силами, які зруйнували існуючі мости, йдеться в огляді.

"Ймовірно, Росії знадобиться хоча б коротка тактична пауза, щоб передислокуватися до форсування річки та наступних атак углиб Донецької області, де українські збройні сили підготували оборонні позиції. Це може призвести до втрати частини імпульсу, набраного за останній тиждень", - йдеться у зведенні.

