Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Близько 800 людей ховаються у бомбосховищах під хімзаводом "Азот" – Гайдай

Альона Мазуренко Четвер, 2 червня 2022, 17:57
Близько 800 людей ховаються у бомбосховищах під хімзаводом Азот – Гайдай
обстріли "Азоту" 24 травня

У кількох бомбосховищах під хімічним заводом "Азот" у Сєвєродонецьку ховаються близько 800 людей.

Джерело: голова військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай у коментарі CNN

Деталі: Гайдай повідомив, що місцеві жителі сховалися в бомбосховищах радянських часів під заводом "Азот".

Реклама:

Пряма мова: "Там є місцеві жителі, яких попросили залишити місто, але вони відмовилися. Там також є діти, але їх небагато".

Він повідомив, що 2 червня окупанти знову обстріляли завод "Азот" і "вразили одну з адмінбудівель та склад, де зберігався метанол", хоча неясно, скільки метанолу там залишилося.

Завод знаходиться у приватній власності, і власники кажуть, що там залишилася лише невелика кількість хімікатів.

ВІДЕО ДНЯ

Він додав, що завод не має значення з військової точки зору, тому "Азот - це точно не Азовсталь", де понад 80 днів тримали оборону українські захисники.

Теми: Сєвєродонецькобстрілобстрілокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Сєвєродонецьк
60-80% Сєвєродонецька окупанти залишають без електрики й тепла – Стрюк
Українці дарма сподівалися на людяність росіян
У зруйнованому Сєвєродонецьку залишається близько 7 тисяч людей
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: