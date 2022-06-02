Близько 800 людей ховаються у бомбосховищах під хімзаводом "Азот" – Гайдай
У кількох бомбосховищах під хімічним заводом "Азот" у Сєвєродонецьку ховаються близько 800 людей.
Джерело: голова військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай у коментарі CNN
Деталі: Гайдай повідомив, що місцеві жителі сховалися в бомбосховищах радянських часів під заводом "Азот".
Пряма мова: "Там є місцеві жителі, яких попросили залишити місто, але вони відмовилися. Там також є діти, але їх небагато".
Він повідомив, що 2 червня окупанти знову обстріляли завод "Азот" і "вразили одну з адмінбудівель та склад, де зберігався метанол", хоча неясно, скільки метанолу там залишилося.
Завод знаходиться у приватній власності, і власники кажуть, що там залишилася лише невелика кількість хімікатів.
Він додав, що завод не має значення з військової точки зору, тому "Азот - це точно не Азовсталь", де понад 80 днів тримали оборону українські захисники.