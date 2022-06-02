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Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення – Гайдай

Мазуренко Альона Четвер, 2 червня 2022, 21:36
СЕРГІЙ ГАЙДАЙ, ФОТО З FACEBOOK

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення. 

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення.

Захисники успішно проводять локальні операції, беруть полонених, мають все необхідне, аби гнати орків з обласного центру".

Деталі: За його словами, на деяких позиціях українські захисники вибивають ворога із позицій і 1 червня українські захисники взяли в полон 6 окупантів. 

Гайдай додав, що ситуація важка, але контрольована.

Росіяни намагаються прорвати українську оборону на всіх напрямках. Вийти на Лисичанськ росіяни намагаються з боку Золотого та Тошківки; наступають з боку Попасної та Комишувахи, та з Білогорівки, аби відрізати трасу "Лисичанськ-Бахмут".

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Пріоритетний напрямок наступу окупантів - Сєвєродонецьк. 

В місті та селах громади залишаються до 15 тисяч мешканців.

Евакуація з Сєвєродонецька наразі зупинена.

Всі населені пункти області під постійними ворожими обстрілами. Лисичанськ - під українським контролем.

За його словами, росіяни не видохлися, їх багато, вони продовжують системно винищувати область.

Теми: СєвєродонецькЛуганська областьвійнаокупація
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