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Дніпропетровщина: російські окупанти обстріляли Зеленодольську громаду

Денис КарловськийЧетвер, 2 червня 2022, 22:50
мар'янське на мапі

Російські окупанти обстріляли з артилерії село Мар’янське в Зеленодольській громаді на березі Дніпра.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "Ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду.

Прицільно ударив по Мар‘янському. Кілька разів. Цілеспрямовано нищив населений пункт".

Деталі: Унаслідок атаки поранення отримали двоє неповнолітніх та їхня мати. 

Повністю зруйновані два будинки, ще кілька пошкоджено. Із ладу виведено газопровід й електромережі.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Проти ночі на 2 червня російські загарбники обстріляли з артилерії Зеленодольську та Апостоловську громади.
  • Вибухотехніки виявили близько 40 сучасних касетних снарядів на території одного з районів Дніпропетровщини після артилерійського удару російських окупантів.

Теми: Дніпропетровська областьобстрілжертвиКривий Ріг
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