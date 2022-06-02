Дніпропетровщина: російські окупанти обстріляли Зеленодольську громаду

мар'янське на мапі

Російські окупанти обстріляли з артилерії село Мар’янське в Зеленодольській громаді на березі Дніпра.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "Ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду.

Реклама:

Прицільно ударив по Мар‘янському. Кілька разів. Цілеспрямовано нищив населений пункт".

Деталі: Унаслідок атаки поранення отримали двоє неповнолітніх та їхня мати.

Повністю зруйновані два будинки, ще кілька пошкоджено. Із ладу виведено газопровід й електромережі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: