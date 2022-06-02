Дніпропетровщина: російські окупанти обстріляли Зеленодольську громаду
Четвер, 2 червня 2022, 22:50
Російські окупанти обстріляли з артилерії село Мар’янське в Зеленодольській громаді на березі Дніпра.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко
Пряма мова Резніченка: "Ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду.
Прицільно ударив по Мар‘янському. Кілька разів. Цілеспрямовано нищив населений пункт".
Деталі: Унаслідок атаки поранення отримали двоє неповнолітніх та їхня мати.
Повністю зруйновані два будинки, ще кілька пошкоджено. Із ладу виведено газопровід й електромережі.
Передісторія:
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