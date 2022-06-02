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Окупанти ховаються за спинами "примусово мобілізованих" з Донбасу – Зеленський

Денис КарловськийЧетвер, 2 червня 2022, 23:48
володимир зеленський. фото: пресслужба опу

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російські загарбники примушують воювати на боці Росії проти України мешканців окупованих територій Донеччини та Луганщини, ховаючись у них за спинами.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Ситуація на Донбасі за добу суттєво не змінилася. Маємо певні успіхи в боях в Сєвєродонецьку, але ще рано говорити. Там зараз найжорсткіше. Як і в містах і громадах поруч - Лисичанськ, Бахмут та багато інших, де зараз іде потужна атака Росії.

Російська армія застосовує всі наявні в неї збройні можливості й взагалі, взагалі не рахує людей. Особливо цинічно, що в першій лінії атак дуже часто окупанти використовують саме тих людей, яких набрали у свою армію на раніше окупованій території Донецької та Луганської областей. Російські солдати часто просто ховаються за спинами цих так званих "мобілізованих".

Чим довше триває війна – тим більше підлих, ганебних і цинічних речей Росія назавжди вписує у свою історію.

Продовжуються абсолютно безглузді обстріли з російської території наших прикордонних північних областей, зокрема Чернігівської області. Були завдані удари по Миколаєву та Харкову, по Харківській області. Уся тимчасово окупована територія нашої держави – це зона суцільної катастрофи, за яку Росія несе повну відповідальність".

Деталі: Зеленський наголосив, що українська влада активно працює з партнерами щодо розробки нових санкційних заходів проти Росії за всі злочини, які вона коїть проти України та цивільного населення.

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Зокрема, лідери Європейського Союзу майже завершили узгодження шостого пакету санкцій, до якого ввійшло часткове ембарґо російських нафти та нафтопродуктів. На переконання Зеленського, західні країни вже готуються перейти на нафту з інших країн, яка є більш чистою та легшою у видобутку.

Увечері 2 червня президент підписав черговий указ про нагородження 223 українських захисників, зокрема з них 72 – посмертно.

Передісторія: 

  • Водночас Зеленський заявив перед європейськими політиками, що кількість витраченого часу на узгодження шостого пакету санкцій ЄС є неприйнятним.
  • Президент сказав, що близько 100 українських військових щодня гине на Донбасі, а ще до 500 отримують поранення.

Теми: ЗеленськийРосіяокупаціяДонбас
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