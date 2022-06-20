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Повітряні сили знищили ротно-тактичну групу росіян та їхній опорний пункт

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 червня 2022, 00:00
пуск ракети з установки "Бук". ілюстративне фото Повітряних сил

У неділю 19 червня українська авіація знищила ротно-тактичну групу російських військ та один із опорних пунктів ворога, а зенітники Повітряних сил збили безпілотник.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УП

Пряма мова: "Повітряні сили Збройних сил України продовжують виконувати завдання із захисту суверенітету та державної цілісності України.

Винищувачі Повітряних сил патрулюють повітряний простір та прикривають дії ударної авіації, яка завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на кількох напрямках".

Деталі: За словами Ігната, в результаті авіанальотів 19 червня було знищено техніку та живу силу ротно-тактичної групи окупантів, а також один із опорних пунктів противника.

Крім цього у неділю підрозділ зенітних ракетних військ ПС знищив ворожий безпілотний літальний апарат ворога.

Теми: війна
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