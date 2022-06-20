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Воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу россиян и их опорный пункт

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 июня 2022, 00:00
пуск ракеты пиз установки "Бук". иллюстративное фото Воздушных сил

В воскресенье, 19 июня, украинская авиация уничтожила ротно-тактическую группу российских войск и один из опорных пунктов врага, а зенитчики Воздушных сил сбили беспилотник.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП

Прямая речь: "Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают выполнять задачи по защите суверенитета и государственной целостности Украины.

Истребители Воздушных сил патрулируют воздушное пространство и прикрывают действия ударной авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на нескольких направлениях".

Детали: По словам Игната, в результате авианалетов 19 июня была уничтожена техника и живая сила ротно-тактической группы оккупантов, а также один из опорных пунктов противника.

Кроме этого, в воскресенье подразделение зенитных ракетных войск ВС уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат врага.

Темы: война
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