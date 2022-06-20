Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу россиян и их опорный пункт

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 июня 2022, 00:00
Воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу россиян и их опорный пункт
пуск ракеты пиз установки "Бук". иллюстративное фото Воздушных сил

В воскресенье, 19 июня, украинская авиация уничтожила ротно-тактическую группу российских войск и один из опорных пунктов врага, а зенитчики Воздушных сил сбили беспилотник.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП

Прямая речь: "Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают выполнять задачи по защите суверенитета и государственной целостности Украины.

Реклама:

Истребители Воздушных сил патрулируют воздушное пространство и прикрывают действия ударной авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на нескольких направлениях".

Детали: По словам Игната, в результате авианалетов 19 июня была уничтожена техника и живая сила ротно-тактической группы оккупантов, а также один из опорных пунктов противника.

Кроме этого, в воскресенье подразделение зенитных ракетных войск ВС уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат врага.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: