Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польща давно перебуває "під прицілом Росії" – спецслужби

Ольга Глущенко Понеділок, 20 червня 2022, 00:48
Польща давно перебуває під прицілом Росії – спецслужби
Жарин, фото: PAP

Спецслужби Польщі заявляють, що країна тривалий час перебуває "під прицілом Росії".

Джерело: представник польських служб безпеки Станіслав Жарин у Twitter

Пряма мова: "Протягом багатьох років Польща знаходиться під прицілом Росії, яка використовує пропаганду та дезінформацію проти Польщі.

Реклама:

Кремль проводить різноманітні заходи, підсумком яких є удар по фундаментальному праву поляків на власну державність і безпеку".

"Росія намагається переконати російське суспільство і Захід, що Польща не має права на суб'єктивність, не повинна сприйматися серйозно союзниками і повинна бути "сірою зоною" між НАТО і Росією".

Теми: ПольщаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Польща
У Польщі вироблятимуть деталі для F-16
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: