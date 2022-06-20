Польща давно перебуває "під прицілом Росії" – спецслужби

Спецслужби Польщі заявляють, що країна тривалий час перебуває "під прицілом Росії".

Джерело: представник польських служб безпеки Станіслав Жарин у Twitter

Пряма мова: "Протягом багатьох років Польща знаходиться під прицілом Росії, яка використовує пропаганду та дезінформацію проти Польщі.

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Кремль проводить різноманітні заходи, підсумком яких є удар по фундаментальному праву поляків на власну державність і безпеку".

"Росія намагається переконати російське суспільство і Захід, що Польща не має права на суб'єктивність, не повинна сприйматися серйозно союзниками і повинна бути "сірою зоною" між НАТО і Росією".